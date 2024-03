Esce suÂ  Netflix la serie italiana "Supersex" ispirata alla vita di Rocco Siffredi

Il 6 marzo 2024 esce su Netflix la serie italiana "Supersex" ispirata alla vita di Rocco Siffredi e diretta da Matteo Rovere, Francesca Mazzoleni e Francesco Carrozzini. A questa nuova serie di sette episodi ha collaborato l'attore vastese Luigi Di Pietro, non in veste di attore, ma di acting e dialogue coach, la figura che aiuta gli attori a preparare i personaggi, le scene e le cadenze regionali. Luigi Di Pietro da più di dieci anni porta avanti con amore e passione, parallelamente al percorso d'attore, quello di insegnante di recitazione presso qualificate scuole di teatro e set cinematografici e televisivi.

In questa serie, presentata in anteprima al festival internazionale del cinema di Berlino, ha avuto il privilegio di lavorare, tra gli altri, al fianco di attori di punta del cinema italiano come Alessandro Borghi, Jasmine Trinca, Adriano Giannini e Saul Nanni.

trailer "Supersex":

Inoltre, dal 16 febbraio, è disponibile su Sky la serie italiana "Un amore" diretta da Francesco Lagi dove il vastese Luigi Di Pietro ha collaborato come acting coach seguendo il lavoro dei due giovani protagonisti Luca Santoro e Beatrice Fiorentini che interpretano Stefano Accorsi e Micaela Ramazzotti, protagonisti della serie, da giovani.

Trailer "Un amore":