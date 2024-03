LA TRANSIZIONE ECODIGITALE E' UN' OPPORTUNITÀ PER LE AREE INTERNE

Un momento di riflessione e confronto sulle possibilità che la transizione ecologica e digitale può offrire alle aree interne dell’Abruzzo, tra opportunità di lavoro e sviluppo di una rete di turismo ecosostenibile compatibile con le nuove forme di turismo lento. Se ne parlerà questo giovedì ad Avezzano, in un incontro ideato e promosso dal Consigliere regionale Giorgio Fedele. Parteciperanno, inoltre, Sergio Costa, vicepresidente della Camera dei Deputati e già ministro dell’Ambiente, Alfonso Pecoraro Scanio, docente universitario di turismo sostenibile nonché presidente della Fondazione Univerde promotore della Rete Ecodigital, Daniele Diaco, Consigliere Roma Capitale Linda Meleo, capogruppo del Movimento 5 Stelle per Roma Capitale.



Durante l’incontro verrà proiettato il trailer di “Monte Corno: sembrava che io fussi in aria”, docufilm del regista abruzzese Luca Cococcetta ispirato al racconto della prima ascesa al Gran Sasso d’Italia compiuta da Francesco De Marchi nell’agosto del 1573.



Sinossi:

Il 19 agosto del 1573 Francesco De Marchi scala con una piccola spedizione la vetta impervia e rocciosa del Corno Grande realizzando una impresa epica per il suo tempo: raggiungere una vetta per la curiosità di salire quella che lui riteneva la montagna più alta d’Italia. E ne scrive la cronaca anticipando di ben 213 anni quella del Monte Bianco compiuta da Balmat e Paccard l’8 agosto del 1786, ritenuta la prima ascesa della storia dell’alpinismo. A 450 anni dall’impresa, il film racconta, narrato dalle stesse parole di Francesco De Marchi, la scalata, con una dettagliata ricostruzione in fiction, attraverso immagini spettacolari della salita sulla roccia calcarea del Corno Grande.



Giovedì 7 marzo

Sala Gran Caffè, Avezzano, Corso della Libertà 118

Inizio ore 18

Ingresso gratuito