"SOLIDARIETÀ AI GIORNALISTI DE IL CENTRO, PRECARIATO E INSTABILITÀ NON POSSONO DIVENTARE PRASSI"

“Nell’esprimere la mia solidarietà e vicinanza ai giornalisti del quotidiano Il Centro, in queste settimane coinvolti in un contenzioso con l’azienda che gestisce il giornale, vorrei sollecitare quest’ultima affinché chiarisca al più presto le proprie intenzioni circa il mancato rinnovo dei contratti in scadenza. Una soluzione positiva in tempi brevi, a favore di lavoratrici e lavoratori, è quanto mai auspicabile: instabilità e precariato ledono la dignità della persona e del professionista, alimentando disagio e mancanza di serenità sul posto di lavoro. Lo stesso che, per alcuni di loro, è adesso messo in discussione dalla mancanza di indicazioni e di confronto sulle prospettive future del giornale. Sia fatta al più presto chiarezza”.

Lo dichiara Giorgio Fedele, Consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, in riferimento allo sciopero dei giornalisti del quotidiano Il Centro, causato dal mancato rinnovo dei contratti in scadenza oltre che sulle prospettive editoriali del giornale medesimo.

“La vertenza in atto desta, inoltre, preoccupazione sul piano della libertà di stampa, diritto costituzionalmente garantito che rischia di essere minato da questa condizione di provvisorietà che i professionisti della comunicazione vivono. Nel rinnovare la mia solidarietà ai giornalisti de Il Centro, vorrei altresì esprimere la mia vicinanza anche ai loro colleghi e alle loro colleghe che, in altri contesti lavorativi, online e non, altrettanto spesso, vivono questa condizione di precariato. Il pluralismo dell’informazione è conditio sine qua non per formare una coscienza critica e analitica nell’opinione pubblica e, in questo senso, il ruolo svolto dagli organi di stampa è imprescindibile. Per questo è necessario garantire la dignità delle lavoratrici e i lavoratori dell’informazione”.