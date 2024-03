Resistenza Popolare aderisce al presidio di protesta a STELLANTIS

La classe padronale sta portando avanti un attacco generalizzato contro la classe operaia con l’obiettivo di liquidare i suoi diritti storici e sottometterla a un maggior grado di sfruttamento, schiacciando ulteriormente la classe lavoratrice, in nome della competitività, con il ricatto, la repressione, la divisione e condannando il popolo lavoratore all’alternativa tra precarietà e bassi salari o disoccupazione. I primi a farne le spese sono i lavoratori più combattivi, quelli che non abbassano la testa, quelli che “non si tolgono il cappello” davanti al padrone e ai suoi servi vecchi e nuovi: i capetti vari e i sindacalisti concertativi.

Resistenza Popolare esprime la propria solidarietà alla compagna Francesca ingiustamente licenziata da STELLANTIS con motivi pretestuosi e discriminatori e che si configura come un vero e proprio licenziamento politico. Invitiamo, pertanto, gli operai e tutta la classe lavoratrice a ribellarsi contro chi ritiene lo sfruttamento un “diritto” dei padroni e a partecipare uniti al Presidio che si terrà venerdì 8 marzo davanti all’ingresso 27 della SEVEL. Solo uniti si vince.

Se la classe padronale ha rialzato la testa è solo perché la classe lavoratrice è divisa in mille rivoli. È necessario ridare senso alla lotta e alla coscienza di classe, prendere in mano la lotta per gli interessi della classe lavoratrice in un movimento unitario e di classe, indipendentemente dalla propria adesione politica e sindacale, che sia in grado di respingere le politiche antioperaie e antipopolari e raggruppare un blocco sociale che sia in grado di sferrare il contrattacco.

CONTRO LO SFRUTTAMENTO NEI LUOGHI DI LAVORO. CONTRO LA REPRESSIONE E L’ARROGANZA PADRONALE. PER IL DIRITTO AL LAVORO. PER LE LIBERTA' DEMOCRATICHE NEI LUOGHI DI LAVORO. PER LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO