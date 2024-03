SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE del 13 e 18 marzo 2024

Il Presidente del Consiglio comunale di San Salvo Tiziana Magnacca ha convocato in seduta straordinaria il Consiglio comunale per mercoledì 13 marzo 2024 alle ore 18:30 in prima convocazione ed eventualmente in seconda convocazione giovedì 14 marzo alle ore 18:30. Nel corso della seduta verranno trattati i seguenti argomenti:

Art. 54 Regolamento del Consiglio e delle Commissioni consiliari: verbale dell’adunanza (seduta consiliare del 29.12.2023) Documento unico di programmazione (Dup) periodo 2024-2026 - Approvazione (art. 170, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000)

In seduta ordinaria nuova convocazione del Consiglio comunale per lunedì 18 marzo 2024 alle ore 09:00 in prima convocazione, ed eventualmente in seconda convocazione martedì 19 marzo 2024 alle ore 09:00.

Nel corso di questa seconda seduta verranno trattati i seguenti argomenti:

Imposta municipale propria – Approvazione aliquote per l’anno 2024 – Conferma aliquote e detrazioni Approvazione del bilancio di previsione finanziario 2024 - 2026 (Art. 151, D.Lgs. n. 267/2000 e art. 10, D.Lgs. n. 118/2011) Regolamento per l’utilizzo e la gestione degli impianti di videosorveglianza in uso al Comune di San Salvo (ai sensi dell’art. 42 del Tuel 267/2000).

Le sedute verranno trasmesse in diretta streaming collegandosi nella sezione Consiglio comunale in diretta al sito

www.comunesansalvo.it