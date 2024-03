ANZIANO, ALIMENTAZIONE E QUALITÃ€ DELLA VITA

‘L’anziano, alimentazione e qualità della vita’: è questo il titolo del seminario promosso dal Lions Club Vasto Adriatica Vittoria Colonna e dalla Università delle Tre Età di Cupello e in programma sabato 16 marzo, alle ore 17.00, nella sala multimediale del palazzo comunale di Cupello. L’evento, frutto della collaborazione tra le due realtà che sono vicine ai bisogni e al benessere della comunità, sarà dedicato ad un confronto su quello che rappresenta il tema di studio per l’anno sociale in corso del Distretto Lions 108A. Dopo i saluti di rito, relazioneranno la Dr.ssa Maria Pia Smargiassi, medico geriatra presso l’ospedale S. Timoteo di Termoli, e la Dott.ssa Angela Moscufo, nutrizionista, che, appunto, dialogheranno con la platea sui temi correlati alla salute e alla qualità della vita delle persone anziane in relazione all’alimentazione e alla nutrizione.

Nell’occasione, per chi vorrà, sarà possibile consegnare ai volontari del Lions Club occhiali da vista e da sole in buono stato, ma da dismettere, e cellulari e smartphone non più utilizzati che verranno devoluti a due programmi specifici di recupero e riciclo promossi dai Lions.