Un Viaggio in moto tra i Borghi piÃ¹ affascinanti d'Italia

Il viaggio è stato deciso all'ultimo minuto, ma ciò non ha fatto altro che aggiungere un pizzico di avventura alla nostra giornata. Vi porto con me alla scoperta di un gioiello della nostra amata Italia: il Ricetto Medievale di Candelo, una tappa imperdibile per gli amanti della storia e del fascino antico. Potrete rivivere ogni istante di questa emozionante escursione grazie al video che ho realizzato, disponibile su YouTube.

Partiamo alle 9:30 dalla provincia di Varese, io e il mio amico Pino Olivieri, con la nostra fedele moto come unica compagna di viaggio. Seguiamo le sinuose rive del fiume Ticino mentre ci dirigiamo verso il Piemonte. Non sono molti i chilometri da percorrere e la temperatura è gradevole, anche se il sole gioca a nascondino tra le nuvole. Abbiamo scelto di evitare le autostrade, optando per un percorso panoramico che rende il viaggio non solo piacevole ma anche suggestivo.

Il Ricetto di Candelo è un complesso architettonico risalente al periodo medievale, situato nell'omonimo comune in Piemonte. Si tratta di una struttura fortificata dove, in tempi antichi, venivano raccolti i beni più preziosi della comunità locale e dove la popolazione si rifugiava in caso di pericolo esterno. Oggi, questo ricetto rappresenta uno dei migliori esempi di architettura medievale presenti nel Piemonte e in diverse altre zone dell'Europa centrale.

Immerso nelle pittoresche colline della provincia di Biella, il Ricetto di Candelo offre uno spettacolare panorama sulle Prealpi biellesi a nord e sul Baraggione a sud, regalando ai visitatori un'esperienza unica.

Il Ricetto non è mai stato utilizzato come residenza permanente, ma piuttosto come deposito per i prodotti agricoli in tempi di pace e come rifugio temporaneo per la popolazione in caso di guerra o pericolo imminente. Il termine "Ricetto" deriva dal latino "receptum", che significa rifugio, e il Ricetto di Candelo ha mantenuto nel tempo questa sua vocazione di custode della comunità contadina.

Dopo aver visitato le antiche mura e le suggestive stradine del borgo, il languorino all'appetito si fa sentire. Fortunatamente, abbiamo prenotato il pranzo presso la Taverna del Ricetto, un locale incantevole e accogliente, dove il Sig. Maffei, il cordiale titolare, ci ha accolto con calore.

Abbiamo optato per un primo piatto della tradizione vercellese: la "Panissa". Questo piatto si distingue per il suo soffritto di cipolla, lardo e salame sotto grasso, nel quale viene tostato il riso e sfumato con del vino rosso. Il riso viene quindi cotto insieme al salame sotto grasso nel brodo di fagioli e infine mantecato con formaggio grattugiato. Il tutto accompagnato da un delizioso vino rosso e noi lo abbiamo accompagnato con Gattinara di Travaglini.

Il pranzo è stato un vero tripudio di sapori e tradizioni locali, una pausa rigenerante dopo la nostra avventurosa giornata in moto alla scoperta del Ricetto Medievale di Candelo.

Grazie per aver condiviso con noi questa esperienza unica e non dimenticate di guardare il video sul nostro viaggio su YouTube, disponibile al link qui sotto. Alla prossima avventura!