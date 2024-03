A Sutri e Cascate del Monte Gelato con Italia nostra

Domenica 14 aprile 2024

Programma

- Partenza alle ore 6:45 dal terminal di Vasto con possibilità di salire lungo il percorso;

- Visita guidata al centro storico di Sutri;

- pranzo al ristorante proposto (vedi menu) o libero, nel centro storico;

- visita guidata Parco archeologico di Sutri (Anfiteatro, tombe rupestri etrusche, Mitreo);

- visita alle Cascate del Monte Gelato;

- rientro a Vasto in tarda serata.

Costi

- Viaggio e visita guidata: euro 50 per i soci, euro 55 per i non iscritti ad Italia Nostra;

- Ingresso al Parco e visita guidata: 10 euro;

- Ristorante: euro 25.

Menu pranzo

Primo: Rigatoni all’amatriciana con pecorino romano DOP e guanciale croccante;

Secondo: Arista morbida in salsa di verdure con insalata verde.

Vino, acqua e caffè.

Prenotazioni

vasto@italianostra.org

cell./WA 3483576711