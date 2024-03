Esplode bomba carta a San Salvo

Indagini aperte dei Carabinieri sull'episodio dell'esplosione di una bomba carta a San Salvo, dinanzi l'ingresso della Macelleria Travaglini, in Corso Garibaldi. Il fatto è accaduto poco prima della mezzanotte di ieri. Sul posto, oltre ai militari della locale Stazione dell'Arma, si sono portati i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Vasto.

A dare pubblico annuncio dell'accaduto la stessa proprietaria della macelleria che, alle 2,46 di questa notte, con un post su facebook, ha chiesto al Signore, in prossimità della Santa Pasqua, forza e coraggio per affrontare la prova, scusandosi anche con la clientela per la chiusura forzosa in questa giornata. Il post ha ovviamente generato molti commenti di sprone e solidarietà. Tra cui quello del Presidente dell'Osservatorio Antimafia Abruzzo, Stefano Moretti, che ha proposto un corteo che parta dal locale compito ed attraverso tutto il Corso Garibaldi, invitando quattro rappresentanti alcuni politici ad attivarsi per una iniziativa bipartisan.

Moretti sarà nostro ospite questa sera nella diretta streaming di Trigno net. alle 18