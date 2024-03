I Borghi piÃ¹ Belli d'Italia e d'Europa Visitati in Moto dal Trigno.net

Questa settimana mi sono iscritto alla 4ª Edizione del "Borghi In Moto 2024", un Trofeo Mototuristico Internazionale che si svolge nei Borghi più Belli d'Italia e d'Europa. Gareggerò con il numero di targa 011. L'evento è organizzato dal MAXI MOTO GROUP 2.0 di Terni e ho scoperto questa fantastica opportunità attraverso la loro pagina Facebook, intitolata "IO PARTECIPO AL TROFEO BORGHI IN MOTO". Le iscrizioni sono ancora aperte per chi, come me, ha voglia di avventurarsi nel mondo del mototurismo. La Sig.ra Sandra Conti, amministratrice della pagina Facebook del gruppo, mi ha assistito con grande entusiasmo e sarà felice di offrire supporto anche a voi.

Tutte le mie avventure nei borghi saranno condivise su Trigno.net e vi terrò aggiornati con racconti e video sulla pagina del giornale. Ora, esaminiamo insieme il regolamento per l'edizione 2024:

Durante ciascuna uscita è richiesto di visitare almeno un borgo, con la possibilità di esplorare fino a un massimo di 3 borghi al giorno.

Ogni borgo visitato assegnerà 10 punti, mentre quelli situati all'estero valgono 30 punti.

È importante evitare di visitare lo stesso borgo più volte.

Sono considerati validi solo i borghi elencati sui siti https://borghipiubelliditalia.it e https://lpbvt.org/. Altri borghi non saranno presi in considerazione per il punteggio, quindi assicuratevi di consultare la lista per regione.

Il punteggio sarà determinato in base alla distanza percorsa: da 0 a 100 km = 10 punti, da 101 a 200 km = 20 punti, oltre 200 km = 30 punti. Si calcola solo il tragitto di andata, partendo dalla residenza o dall'albergo fino all'ultimo borgo visitato. Nel caso di partenza da un punto diverso dalla residenza, è necessario documentare il percorso con materiale fotografico.

Per ogni pasto consumato in un ristorante incluso nella lista dei "borghi più belli d'Italia", saranno assegnati 15 punti per il pranzo e 20 punti per la cena, con una spesa minima di 10 €. È concesso cenare nello stesso borgo al massimo 3 volte durante l'intero trofeo.

Guadagnerai 50 punti per ogni pernottamento in un borgo, a patto che la struttura sia situata entro 5 km dal borgo visitato e sia un albergo, un B&B, un agriturismo, un affittacamere o un campeggio. È necessario presentare una fattura con nome e cognome o codice fiscale. Se hai prenotato tramite Booking o altre agenzie online, sarà richiesta la conferma di pagamento insieme alla documentazione.

È possibile soggiornare più notti nella stessa struttura, a condizione di visitare almeno un nuovo borgo ogni giorno.

In ogni borgo visitato, potrai acquistare un prodotto tipico o un souvenir spendendo almeno 5 €, ottenendo così 5 punti.

Riceverai 5 punti per ogni biglietto acquistato per musei, visite guidate, battelli, ecc.

Il passeggero riceverà un punteggio di 20 punti.

, allegando un massimo di 3 foto per ogni borgo visitato. Una delle foto deve mostrare il cartello di appartenenza ai "borghi più belli d'Italia", mentre le altre due devono raffigurare scorci caratteristici del borgo. Assicurati che le foto includono il numero di partecipazione, la tua moto e, se presente, il passeggero. È anche necessario allegare uno scontrino datato da un esercizio commerciale locale, anche di importo minimo. È obbligatorio compilare e allegare al modulo delle uscite tutti gli scontrini o ricevute per pranzi, cene, pernottamenti, souvenir e biglietti vari, indicando la natura.

La partecipazione al Festival Nazionale dei Borghi assegnerà 50 punti.

Partecipare a un evento di questa portata è già un successo di per sé, e condividerlo con voi è un onore. Uscire in moto non è solo un modo per godersi il viaggio, ma anche un'opportunità per scoprire luoghi organizzati al meglio e molto frequentati, ricchi di storia, cultura, artigianato e gastronomia. Queste esperienze mi permettono di arricchirmi, combinando la passione per la moto con l'amore per i documentari video, le riprese aeree con il drone per offrire prospettive suggestive, la cucina e i prodotti tipici dei luoghi visitati, e infine, la scrittura di resoconti di viaggio su Trigno.net. Pronto a cogliere questa straordinaria opportunità, non ci resta che partire per il primo borgo. Venite con me.