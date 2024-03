La sinistra si riunisce nel nome di Berlinguer

Sabato 23 marzo, presso il Teatro CreatiVita di San Salvo, è stata proiettata la docufiction "Un compagno di nome Enrico". Attraverso le voci di chi ha avuto la possibilità di vivere e incontrare Enrico Berlinguer, i ragazzi della MAC Factory, lo spin off dell'Università degli studi di Teramo, hanno dato vita ad un vero e proprio documento. Un interessante viaggio sul rapporto del segretario del Pci con l'Abruzzo e gli abruzzesi attraverso racconti, foto e scritti. Un momento storico e politico contraddistinto dalla capacità del partito che, nonostante all' opposizione, ha avuto nella costruzione della realtà lavorativa e industriale della nostra regione un ruolo fondamentale.

Un compito impegnativo quello della MAC Factory, ma grazie al quale sono riusciti a restituire, soprattutto a chi quei momenti li ha vissuti, il potere e il valore della partecipazione.

Mentre a chi non ha vissuto quei momenti, è stato fornito un ulteriore strumento per comprendere quanto la partecipazione fosse il vero volano della politica. Per comprendere quella politica vicina agli elettori che partecipavano riempiendo le piazze di idee e anime. Un docufilm a cui si potrebbe lasciare il compito di creare un ponte tra generazioni, tra nuova e vecchia guardia, tra giovani e meno giovani, in cui la testimonianza diventi azione e non strumentalizzazione.