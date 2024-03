NASCE IL PATTO CIVICO PER MONTEODORISIO CON MOLISANI E MENNA

Si è tenuta ieri a Monteodorisio la presentazione del patto civico sottoscritto tra Daniele Molisani, candidato sindaco di Monteodorisio ed Angela Menna, attuale consigliera comunale. L’incontro è stato un’occasione per confrontarsi con i cittadini, illustrando i principali punti del programma elettorale tra cui rientrano: sostenibilità ambientale e urbanistica; promozione dello sviluppo economico locale; efficientamento della spesa pubblica; potenziamento dell’efficienza amministrativa; potenziamento dell’istruzione e della formazione; promozione della partecipazione civica e della trasparenza; centralità della persona e della famiglia; miglioramento della qualità della vita dei cittadini.

“La mia candidatura - spiega Molisani - è stata lanciata a novembre e da subito ho esposto la mia idea di amministrazione e le strategie che intendevo adottare trovando pieno sostegno. L’obiettivo è riportare al centro del dibattito temi che possano migliorare la vita delle persone e che possano rendere questo paese più attrattivo. Un simile impegno presuppone una squadra forte, una squadra che sia in grado di mettere in campo idee e realizzarle. L’intesa civica - prosegue Molisani - rappresenta una scelta di responsabilità, che va oltre il colore politico. Le bandiere di partito da sole non bastano, bisogna andare oltre, bisogna puntare sulle persone, unire le forze e formare liste di qualità. Angela Menna è una persona seria che ha dimostrato di saper lavorare bene per il paese. Entrambi abbiamo sensibilità politiche diverse, ma insieme siamo uniti da un obiettivo comune: lavorare per il bene di Monteodorisio. Ci sono in corso altri tentativi di aprire questa lista anche ad altre figure di questo di questo paese. Nelle prossime settimane, torneremo a condividere con i cittadini le nostre idee e proposte per Monteodorisio."

“Quando si decide di fare squadra, - afferma Menna - si lasciano da parte le appartenenze e si colgono gli obiettivi. Prima di trovare questo punto di incontro con Daniele, ci siamo confrontati più volte e insieme abbiamo individuato dei punti programmatici che riteniamo imprescindibili per la crescita di Monteodorisio. Attraverso una visione condivisa per il nostro paese, l’obiettivo è di lavorare insieme attraverso un’attenta attività di programmazione.

Trovare interlocutori che diano spazio, accolgano proposte e con cui si possa parlare di progettualità, significa porre le basi per dare un segnale concreto a questo paese, guardando oltre le ideologie politiche.

Daniele è la persona giusta per Monteodorisio, un interlocutore aperto al dialogo e in grado di fare sintesi, qualità fondamentali nella politica. Monteodorisio ha bisogno di persone che sappiano guardare oltre i personalismi, che possono e che devono essere superati grazie alla capacità di ascolto e condivisione delle idee. Lavoreremo per costruire un paese a misura di cittadino, per restituire a Monteodorisio la leadership territoriale che merita. A prescindere dal risultato che otterremo, - conclude Menna - continueremo a lavorare a testa bassa sulle attività prefissate per migliorare il nostro paese. Ce la metteremo tutta, con l’obiettivo di costruire un futuro nell’esclusivo interesse dei cittadini di Monteodorisio.”