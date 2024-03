LA STAGIONE TEATRALE DI CREATIVITA 2023/2024

Cinque importanti appuntamenti hanno scandito la stagione 2023/2024 di creatiVita realizzata presso la Sala Conferenze della Bcc della Valle del Trigno adibita a teatro per l'occasione con la collaborazione della Fondazione Bcc della Valle del Trigno. La stagione si è conclusa domenica 24 marzo con lo spettacolo MEMORI scritto e interpretato da due giovani e bravissimi attori.

-Ci riteniamo molto soddisfatti- dicono Luigi e Stefania di creatiVita -abbiamo collezionato diversi Sold Out e anche quest’anno il pubblico si è dimostrato attento e affettuoso come sempre, siamo alla quarta stagione teatrale di successo ma l’anno prossimo ci rinnoveremo con importanti proposte e interessanti novità. Vogliamo ringraziare ancora una volta la fondazione Bcc della Valle del Trigno ed il suo Presidente Nicola Valentini, che ci ha sostenuto per il secondo anno consecutivo e tutti gli sponsor che hanno contribuito a rendere questa quarta rassegna unica e imperdibile".

"Per noi è un onore aver ospitato anche quest'anno la rassegna di creatiVita- così Stefania

Ciocca, direttrice generale della Fondazione Bcc, - è un'occasione unica di fare cultura portando nel nostro territorio opere teatrali di importanti autori e attori.

Continuano Stefania e Luigi -Siamo inoltre contentissimi di annunciare che la Fondazione ha accolto di buon grado un altro nostro progetto. Presto, a San Salvo ci sarà un bellissimo spettacolo di teatro-ragazzi scritto da Gigi Palla e interpretato dalla compagnia 2 Giga, formata da Gigi Palla e Gabriela Praticò, con ventennale esperienza nel teatro dell’infanzia e della gioventù! Ringraziamo di cuore il presidente Valentini e la direttrice Stefania Ciocca per questa ennesima dimostrazione di fiducia e stima. Sapere di trovare la porta aperta quando si parla di cultura non è scontato.