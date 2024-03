RIQUALIFICATO IL PONTE PEDONALE DEL CASTELLO CALDORESCO

Sono terminati i lavori di manutenzione del ponte pedonale del Castello Caldoresco in Piazza Barbacani a Vasto. La passerella era completamente degradata dal tempo e dalle intemperie e la sua funzionalità era totalmente compromessa da non consentirne il recupero, pertanto è stato necessario procedere alla sostituzione con un nuovo tavolato decking in larice austriaco con antiscivolo. I lavori sono stati condivisi con la Soprintendenza Archeologica di Chieti-Pescara e realizzati dalla ditta specializzata WOODHOUSE SRL.

Soddisfazione è stata espressa dal sindaco Francesco Menna e dall’assessore ai Servizi e Manutentivi Alessandro d’Elisa.

“Finalmente siamo riusciti a mettere in sicurezza – hanno dichiarato il sindaco e l’assessore - il ponte sul fossato del Castello di proprietà del Comune di Vasto ed è stata rimossa la protezione che vietava l’accesso alla passerella per mezzo del cancello. Una riqualificazione necessaria sia per la sicurezza ma anche per il decoro, l'arredo urbano e per l’immagine di uno dei monumenti più belli e apprezzati in città”.