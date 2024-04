"Borghi, Moto e Storia: un Viaggio Affascinante tra le Bellezze del Piemonte"

Ho partecipato alla mia quarta e quinta tappa del tour "Borghi In Moto 2024", avventurandomi nei borghi pittoreschi del Piemonte il 6 e 7 aprile 2024. La mia scelta è stata quella di visitare Ingrìa, nella provincia di Torino; Rosazza e il Ricetto di Candelo, entrambi nella provincia di Biella. I due giorni in moto sono stati meravigliosi, con strade tortuose e panoramiche che mi hanno regalato emozioni uniche. Tuttavia, ho incontrato alcuni imprevisti lungo il percorso, come un passo bloccato dalla neve vicino a Rosazza, che mi ha costretto a fare un lungo giro per tornare indietro.

Ingrìa è un comune caratterizzato da borgate sparse nella Val Soana, nel Parco nazionale del Gran Paradiso. Situato a un'altitudine media di 1000 metri, offre un clima moderato tutto l'anno e paesaggi incantevoli, con castagneti e antiche abitazioni. Qui si possono intraprendere diverse escursioni, visitare il lago della Mionda e godere delle attrazioni storiche come la torre campanaria del 1719 e l'Ecomuseo che racconta gli usi e i costumi della regione.

Rosazza, invece, si distingue per la sua architettura particolare, influenzata dalla visione del suo cittadino più illustre, Federico Rosazza Pistolet. Le sue opere presentano elementi medievali e simboli esoterici, rendendo il paese un luogo unico e misterioso, spesso definito il "Comune più misterioso d'Italia". La città è anche famosa per le abilità artistiche dei suoi scalpellini e per l'utilizzo della sienite estratta localmente.

Infine, il Ricetto di Candelo rappresenta una fortificazione collettiva risalente al XIII-XIV secolo, utilizzata come deposito agricolo e rifugio durante le guerre. La storia di Candelo è ricca di eventi, dalla sua menzione nei documenti imperiali dell'XI secolo alla sua influenza feudale e alle guerre che hanno segnato la sua storia, inclusi i passaggi delle truppe francesi e piemontesi durante le guerre di indipendenza.

Il mio viaggio in moto tra questi borghi storici è stata un'esperienza indimenticabile, arricchita dalla bellezza dei paesaggi e dalla ricca storia di queste affascinanti località. Nel video allegato il racconto, dei 2 giorni, per immagini.