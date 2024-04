A Vasto lâ€™Assemblea dei delegati Gruppo Regionale del CAI

È in programma sabato 13 aprile l’Assemblea dei Delegati Gruppo Regione Abruzzo del CAI-Club Alpino Italiano.

Essa è composta dai delegati di diritto (Presidenti di Sezione) ed elettivi in rappresentanza dei circa 6.000 Soci iscritti nelle 24 Sezioni e nelle 7 Sottosezioni presenti in tutto l’Abruzzo. Quest’anno l’Assemblea si svolgerà a Vasto presso la Sede della locale Sezione in via delle Cisterne, per celebrare il 25° anniversario della sua fondazione.

La Sezione CAI di Vasto, che si pregia di avere tra i suoi soci sia il Presidente dell’Organo Tecnico per l’Escursionismo Interregionale Abruzzo e Molise (Giuseppe Celenza) sia il Direttore della Scuola Interregionale di Escursionismo Abruzzo e Molise (Massimo Prisciandaro), ha voluto così sottolineare tale ricorrenza inserendo questo importante evento nell’ambito delle diverse manifestazioni che si svolgeranno durante tutto il 2024.

I delegati verranno accolti dai saluti del sindaco Francesco Menna.

Nel corso dell’assemblea che sarà presieduta da Luigi Cinquina, Presidente della Sezione di Vasto, a seguito della relazione del Presidente Regionale del CAI Francesco Sulpizio, verranno rinnovati i seguenti organi:

Presidente Regionale

Comitato Direttivo Regionale, composto da 8 Soci

Collegio dei Revisori dei Conti, composto da 3 Soci

Collegio dei Probiviri, composto da 3 Soci

che rimarranno in carica per il mandato 2024-2026.

Nella spettacolare cornice del golfo di Vasto visibile dai locali della Sezione CAI sita in Palazzo Ricci tra i vicoli del rione Santa Maria, i Delegati, provenienti da tutto l’Abruzzo per discutere ed esaurire tutti i punti all’ordine del giorno, avranno anche modo di apprezzare di persona le tante iniziative escursionistiche e culturali promosse dalla Sezione di Vasto e la genuina ospitalità dei suoi soci.

A tutti i Delegati un augurio di buon lavoro!

Gianni Colonna - Addetto stampa CAI Vasto