“Non passa più 2.0”, nuovo singolo per I Malati Immaginari

“Stavolta ci siamo messi in gioco prendendoci in giro, calando il nostro universo dark fra il verde della natura e il cielo primaverile, suonando strumenti giocattolo e ‘facendo danni’ in giro”.

E' uscito venerdì 12 aprile in radio e in tutti i digital stores ‘Non passa più 2.0’, il nuovo singolo de I Malati Immaginari, che anticipa l’uscita del nuovo ep “Emostatico” prevista per venerdì 19 aprile e accompagnato da un videoclip promozionale.

Il brano è la versione 2.0 del primissimo singolo della band, “restaurato” per l’occasione dal producer Alessandro Forte, già Disco di Platino con Aiello. Come per le altre tracce di “Emostatico”, il sound è ancora una volta minimal, molto sintetico e ballabile e rappresenta l’unica apertura solare di un lavoro molto cupo e claustrofobico.

“Abbiamo deciso ti dare una nuova veste al nostro brano preferito, con il quale chiudiamo tutti i nostri live e che ci ha portato sul palco dell’Ariston in finale a Sanremo Rock – dichiara la band – Ne abbiamo rinnovato il sound calandolo direttamente in un contesto da club. Abbiamo completamente rivoluzionato il mood del brano, ci piace molto il contrasto fra un testo disperato e senza uscita con un suono invece solare e ballabile, così che quello che doveva essere un esperimento è diventato ancora una volta il nostro brano di punta”.

IL VIDEOCLIP – “Non Passa Più 2.0” è stato girato dalla videomaker, stylist e make up artist Gaia Colonna, da sempre al fianco del duo abruzzese sin dai primi passi. Un videoclip diverso dalle solite produzioni targate iMi, che stavolta hanno abbandonato le tinte scure, i bassifondi e i labirinti sotterranei per tingere il proprio mondo di azzurro e di verde, natura, sole e mare. “Abbiamo voluto giocare con noi stessi, mettendo da parte il nostro integralismo gotico”, spiegano I Malati Immaginari, ovvero Dario Parascandolo (chitarra, synth, voce) e Laura Trivilini (batteria e percussioni). “In Non Passa Più 2.0 abbiamo voluto prenderci in giro, creando un corto circuito estetico e calando il nostro universo dark in un caldo pomeriggio primaverile, suonando strumenti giocattolo e ‘facendo danni’ in negozi e attività di nostri amici vastesi, con la nostra fedelissima Gaia Colonna che si è prestata al nostro delirio”, conclude il duo.

EMOSTATICO TOUR – I Malati Immaginari sono da sempre on the Road per vocazione con oltre 130 date da nord a sud dal 2022, e nel loro curriculum vantano importanti aperture ai concerti di Morgan, Meganoidi, Pierpaolo Capovilla, Tre Allegri Ragazzi Morti, Meg, Frankie Hi NRG, Flaminio Maphia, Young Signorino, Federico Poggipollini, Mutonia e altri. Il tour di supporto al disco “Emostatico”, di cui “Non Passa Più 2.0” ne è l’apertura, inizierà il prossimo 21 aprile a Pescara con il party di presentazione ufficiale al Futuro Imperfetto 2.0. Queste sono le date già confermate, mentre il calendario completo (in evoluzione) sarà costantemente aggiornato sui canali social della band.

21/04 PESCARA, Futuro Imperfetto 2.0

25/04 GUAGNANO (LE), Festa della Liberazione

04/05 PARMA, Bastian Contrario

31/05 TOSCOLANO MADERNO (BS), Piroka

07/06 BARI, Teatro Kismet

08/06 MONTESCANO (PV), Az. Agr. Tosi

11707 BENEVENTO, tba

13/07 PICO (FR) Beer Fest

19/07 ROMA, Testaccio Estate

03/08 BENEVENTO, tba

10/08 TARANTO, Whiskey a Go Go

Non Passa Più su YouTube: https://tinyurl.com/nonpassapiu-imi-youtube

Non Passa Più su Spotify https://tinyurl.com/nonpassapiu-imi-spotify

Non Passa Più 2.0 CREDITS

Testo: Dario Parascandolo

Musica: Dario Parascandolo, Laura Trivilini, Alessandro Forte

Produzione, mix e mastering: Alessandro Forte, c/o Pepperpot Studio (Roma)

Foto Copertina: Costanzo D’Angelo

Make Up copertina: Francesca Sciascia

Videclip CREDITS

Videomaking & Styling: Gaia Colonna

Montaggio: I Malati Immaginari

Ringraziamo il bagno del Bar Zio Ben (Vasto) e il negozio di abbigliamento Clinika di Imperial per averci permesso di fare danni!

https://instagram.com/i_malati_immaginari

https://facebook.com/imalatiimmaginari

https://youtube.com/@imalatiimmaginari

https://imalatiimmaginari.bandcamp.com/album/schiena-contro-schiena