Surroghe assessori regionali, ecco i nuovi consiglieri

La Conferenza dei Capigruppo ha convalidato la proposta del presidente del Consiglio regionale, Lorenzo Sospiri, stabilendo per martedì 23 aprile la data della nuova seduta dell’assemblea legislativa.

La bozza dell’ordine del giorno visionata dai Capigruppo, prevede la presentazione delle linee programmatiche di governo da parte del presidente della Giunta Marco Marsilio e la presa d’atto delle surroghe che darà il via libera all’accesso in Consiglio di cinque nuovi consiglieri regionali.

Tema, quest’ultimo, al centro dei lavori della Giunta per le elezioni composta, di fatto, dagli stessi membri della Conferenza dei Capigruppo, che ha votato per individuare i nominativi dei candidati alle ultime elezioni regionali che andranno a sostituire i consiglieri eletti in prima battuta ma poi nominati assessori.

I nomi dei “surroganti” sono: Francesco Prospero (nella foto) per Fratelli d’Italia (Circoscrizione Chieti), al posto di Tiziana Magnacca; Carla Mannetti per la Lega (Circoscrizione L’Aquila), al posto di Emanuele Imprudente; Marilena Rossi per Fratelli d’Italia (Circoscrizione Teramo), al posto di Umberto D’Annuntiis; Maria Assunta Rossi per Fratelli d’Italia (Circoscrizione L’Aquila), al posto di Mario Quaglieri e Antonietta La Porta per Forza Italia (Circoscrizione L’Aquila), al posto di Roberto Santangelo.

I Capigruppo di opposizione si sono astenuti al voto nel caso dell’individuazione della candidata Maria Assunta Rossi, che comunque ha ottenuto la maggioranza di voti favorevoli.

Nel Consiglio regionale del 23 aprile verrà confermata la presa d’atto degli eletti. I cinque nuovi consiglieri entreranno ufficialmente in carica dal giorno dopo la seduta.