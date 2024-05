Complesso Bandistico 'CittÃ  di San Salvo' portacolori d'Abruzzo a #italiagirabanda

Sabato 4 e domenica 5 maggio il Complesso Bandistico "Città di San Salvo", insieme ad altri 19 complessi bandistici d'Italia (uno per ogni Regione), sarà a Roma, dapprima in Campidoglio e il giorno seguente in Piazza San Pietro per partecipare all'Angelus di Papa Francesco.

Un raduno nazionale che nasce grazie ad un progetto iniziato durante il periodo della pandemia da parte della Banda Sociale Folkloristica Castello Tesino (TN).

Un progetto - #italiagirabanda - nato come incontro virtuale di 20 Bande italiane in un viaggio nella tradizione bandistica di tutta Italia attraverso lo scambio postale di un libricino scritto mano, pagina per pagina, da una banda per ogni regione, in cui le 20 bande musicali si sono raccontate.

"È un onore per noi rappresentare la nostra regione a questo importante raduno nazionale", affermano il presidente del Complesso Bandistico "Città di San Salvo", Domenico Ramondo e il direttore, Antonio Bonanni. "Saranno due giorni intensi e carichi di emozioni e cogliamo l'occasione, a nome di tutti i componenti del nostro Complesso Bandistico, per ringraziare la Banda Folk Castello Tesino e la Banda Musicale G. Puccini Città di Cave per il bellissimo progetto iniziato in uno dei periodi più difficili degli ultimi anni e che sabato e domenica ci vedrà tutti insieme per una due giorni all'insegna della musica e dell'amicizia e quale momento per conoscersi tutti di persona".

Il programma:

Sabato 4 maggio:

Ore 15:00 Basilica di San Pietro, Santa Messa con servizio musicale liturgico;

Ore 17:30 Piazza del Campidoglio per la consegna di #italiagirabanda da parte della Banda Folk di Castello Tesino ed esibizione delle singole bande, Inno di Mameli e Inno alla Gioia diretti dai maestri Ivan Villanova e Mario Muraglione.

Domenica 5 maggio:

Ore 9:00 raduno a Castel Sant'Angelo

Ore 10.00 sfilata di tutte le bande lungo via delle Conciliazione

Ore 11:00 ingresso a Piazza San Pietro

Ore 12:00 Angelus e saluto del Santo Padre Francesco ed esecuzione del Christus Vincit

Ore 13:00 Saluti in musica