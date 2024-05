Raf in concerto per la festa della Madonna dei Miracoli

L’annuncio è arrivato nelle scorse ore dal Comitato Feste, attivo da settimane nel raccogliere fondi e organizzare la grande festa in onore della Madonna dei Miracoli a Casalbordino, patrona principale della Diocesi di Chieti-Vasto, e che raccoglie in devozione ogni anno pellegrini da ogni parte d’Abruzzo e anche da altre comunità lontane. L’11 giugno sarà il celebre cantante Raf, nell’ambito del tour “Self Control 40th”, ad esibirsi sul palco che sarà allestito nel piazzale antistante la Basilica.

Manca poco più di un mese alla grande festa, quattro giorni dall’8 all’11 giugno, in onore della Madonna dei Miracoli e l’organizzazione è in piena attività. Il numeroso e generoso Comitato è presente ogni domenica di fronte la Basilica in occasione delle Messe e sta predisponendo tutto per la perfetta e straordinaria riuscita della celebrazione.

Domenica scorsa, dopo la Santa Messa delle ore 18, la statua della Madonna dei Miracoli dalla cripta è stata intronizzata in Basilica.