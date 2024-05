'Adventuring Mari e Monti' sul percorso Isernia-San Salvo e viceversa

La seconda edizione dell’evento motociclistico non agonistico Adventuring Mari e Monti si svolgerà sabato 18 e domenica 19 maggio, interessando due regioni, Abruzzo e Molise, con un percorso ad anello su strade off road e asfaltate con una percorrenza di circa 200 km giornalieri.

La partenza è prevista da Isernia con arrivo a San Salvo il sabato, e ritorno domenica su tracciati differenti.

L’evento è stato pensato per coinvolgere partecipanti di tutti i livelli. È possibile aderire anche a una sola giornata e sono previste quattro tipologie di percorsi: “enduro hard”, “maxi dual medium”, “maxi dual, SSV, quad soft”, “solo asfalto” aperto a tutte le tipologie di moto stradali e gran turismo.

Le novità di questa edizione sono due: l’inserimento della traccia su asfalto per intraprendere un giro panoramico attraverso i piccoli borghi delle regioni per scoprirne le peculiarità culturali e gastronomiche, e il momento conviviale con la tavola rotonda “Sognando la Dakar” previsto per sabato sera, durante il quale i dakariani Cesare Zachetti, Domenico Cipollone, Gaetano De Filippo, oltre agli enduristi Giampiero Granocchia e Ugo Filosa, racconteranno le loro esperienze alla gara più affascinante e famosa al mondo.

L’evento Adventuring Mari e Monti si svolge sotto l’egida della CSEN; maggiori dettagli sul sito degli organizzatori.

