Perdurano i disagi per l'acqua: "Scarsa pressione e interruzioni"

Tante proteste, a Vasto, San Salvo ed in altri centri del territorio, per la carenza d'acqua dovuta ad un intervento di riparazione della conduttura principale dell'acquedotto Verde in località Torretta di Casoli che ha lasciato a secco 41 comuni dalla mattina di martedì 14 maggio.

Si legge in un ultimo avviso diramato dalla Sasi: “A seguito di un lavoro di riparazione alla rete idrica principale che potrebbe arrecare disagio e/o pericolo a persone o cose e successivo ripristino delle portate, si potrebbero verificare episodi di scarsa pressione/interruzione della fornitura nel Comune di San Salvo, zona capoluogo e contrade, esclusa zona Marina e nel Comune di Vasto, zona capoluogo e contrade, esclusa zona Marina, fino ai completi ripristini della normale fornitura idrica previsti per le ore mattutine di domani 17 maggio 2024”.