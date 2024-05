Settore immobiliare e contrasto ai 'furbetti': intesa Comune di Vasto-rappresentanti delle agenzie

E’ stato siglato nella Sala del Gonfalone di palazzo di città il protocollo d’intesa tra il Comune di Vasto ed i rappresentanti delle associazioni delle agenzie immobiliari che interessa il contrasto ai fenomeni di truffe nel settore. Il documento è stato sottoscritto da Confedilizia, FIAIP, Confabitare, FIMAA e UPPI.

Obiettivo primario dell’iniziativa è quello di tutelare l’utente.

“Il Protocollo d’intesa sarà presentato in giunta e trasmesso agli agenti di Polizia Locale e Tributaria chiedendo di mettersi - ha evidenziato il sindaco Francesco Menna - in raccordo con i sindacati. Tutte le segnalazioni saranno atto di indagine della Polizia Municipale che ne farà un dossier, trasmesso a Procura e organi inquirenti contro i furbetti della città che inquinano le regole del mercato. Da oggi non si scherza più”.

Riccardo Alinovi di Confedilizia Vasto ha evidenziato che la sottoscrizione del protocollo rappresenta un primo passo importante per la costruzione condivisa di un percorso di totale garanzia per il cittadino che si appresta ad affittare, vendere o acquistare una proprietà immobiliare. Uno strumento necessario per la collaborazione tra agenti immobiliari quali figure professionali indispensabili, ciascuno per le rispettive competenze, che assicura la massima serenità ai contraenti.

Teodoro Ialacci FIAIP Chieti: “La nascita del protocollo è stata voluta anche per garantire i rapporti e la collaborazione basata sul rispetto”.

Massimo Di Carlo Confabitare Chieti: “Iniziativa da portare anche in altri Comuni. E’ importante combattere le truffe”.

Roberto Martino presidente provinciale FIMAA Chieti: "Un passo avanti nella direzione giusta. I clienti vanno sensibilizzati. Spero che a questo protocollo possano confluire anche altre agenzie.

Giuseppe Bucciarelli presidente provinciale UPPI Chieti ha ringraziato il Comune di Vasto, tra i primi enti a recepire il problema casa. ”Il proprietario di un immobile si deve affidare ad un professionista abilitato a svolgere l’attività di agente immobiliare. Purtroppo ci sono molte situazioni di abusivismo. Vogliamo garantire maggiore trasparenza”.

“Auspichiamo – hanno affermato all’unisono gli esponenti regionali di Confedilizia, FIAIP, Confabitare, FIMAA e UPPI – che il protocollo possa estendersi in breve tempo a tutto il territorio. La figura dell’agente immobiliare è fondamentale. Per questo intendiamo dare un ulteriore contributo alla trasparenza e alla sicurezza del mercato immobiliare”.