'Eroi della sicurezza', premiati operatori della Sottosezione di Vasto Sud della Polizia Stradale

Premiati due operatori della Sottosezione di Vasto Sud della Polizia Stradale ad “Eroi della Sicurezza”, l'iniziativa che si sviluppa nell'ambito del Giro d'Italia, quest'anno alla sua 13^ edizione, nata dalla collaborazione tra Polizia di Stato e Autostrade per l'Italia, per valorizzare l'operato degli agenti e degli addetti autostradali che ogni giorno presidiano la viabilità sulle arterie ad alto scorrimento lungo il Paese.

Giovedì mattina, in occasione della partenza da Martinisicuro della 12^ tappa della ‘corsa rosa’, riconoscimenti sono stati attribuiti all'Assistente Capo Coordinatore Michele Di Foglio e all'Assistente Capo Coordinatore Riccardo Pelliccia per “aver aiutato nelle operazioni di soccorso una famiglia di tre persone, con bambino, mentre la loro auto era in fiamme”. Il 2 luglio dello scorso anno, sul versante abruzzese dell'Autostrada A14, l'auto di una famiglia di tre persone, a seguito di incidente, stava prendendo fuoco. In aiuto sono intervenuti Di Foglio e Pelliccia, entrambi Assistente Capo Coordinatore della Polizia di Stato, della Sottosezione Autostradale di Vasto Sud, che stavano terminando il turno di vigilanza autostradale. Oltre a mettere in salvo la famiglia, i due agenti hanno coordinato e agevolato, con risolutezza, l'intervento dei soccorritori.

Riconoscimento anche all'operatrice della Direzione di Tronco di Pescara Roberta Vianello per “aver aiutato la viabilità durante le operazioni di soccorso di un camion in avaria". Il 4 aprile 2023, sull'A14, in una giornata di traffico intenso, si erano formate code a causa di un camion in avaria. Vianello, dopo aver raccolto dal Centro Radio Informativo tutte le informazioni necessarie, si è recata prontamente sul posto. Grazie al lavoro di squadra compiuto con gli agenti della Stradale, è riuscita a rimuovere il semiasse perso dal mezzo pesante e a liberare la carreggiata. Dopo la rimozione, è rimasta nel luogo per agevolare i veicoli in transito, prestando assistenza e prevenendo altri potenziali incidenti.

Fonte Ansa