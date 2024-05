Prevenzione e cura emicrania, visite e consulenze neurologiche gratuite negli Ospedali di Chieti, Lanciano e Vasto

In occasione della Settimana nazionale dedicata al mal di testa, gli Ospedali di Chieti, Lanciano e Vasto offriranno visite neurologiche e consulenze gratuite con i medici, per la prevenzione e la cura dell’emicrania.

L’appuntamento è lunedì 27 maggio. L’iniziativa è promossa da Fondazione Onda .



L’ emicrania è una patologia cronica che colpisce circa il 12% degli adulti in tutto il mondo, con una prevalenza tre volte maggiore nelle donne. Secondo l’Organizzazione mondiale della sanità,rappresenta la terza malattia più frequente al mondo e la seconda più disabilitante, con un altissimo costo umano, sociale ed economico.



Nonostante gli evidenti dati epidemiologici, l’emicrania è ancora percepita da chi ne soffre come “invisibile”. Obiettivo di ” (H) Open day emicrania ” è di sensibilizzare la popolazione sull'importanza di un riconoscimento precoce dei sintomi e un accesso tempestivo ai percorsi specifici di diagnosi e cura per una migliore qualità della vita dei pazienti.



Questi gli eventi previsti in provincia di Chieti il 27 maggio:



Ospedale di Chieti

Visita e consulenza neurologica

Ambulatorio 7° livello corpo M, stanza 4 - Clinica neurologica

Orario: dalle 9 alle 13

Prenotazione obbligatoria al numero telefonico 0871.358109 o via E-mail a cefalee.neuro@asl2abruzzo.it

Visita neurologica e colloquio

Ambulatorio 7° livello corpo M - Clinica Neurologica

Orario: dalle 9.30 alle 12

Prenotazione obbligatoria via E-mail a cefalee.neuro@asl2abruzzo.it

Ospedale di Lanciano

Colloquio telefonico con il neurologo che darà informazioni sull’emicrania

Numero di telefono da chiamare il 27 maggio 2024 dalle ore 14.30 alle 15.30 (senza prenotazione): 0872.706414

Ospedale di Vasto

Colloquio telefonico con la neurologa Daniela Travaglini

Numero di telefono da chiamare il 27 maggio 2024 dalle ore 10 alle 11.30 (senza prenotazione): 0873.308385