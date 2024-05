Tre spettacoli di beneficenza per il progetto "La casa oltre le case" per donne vittime di violenza

Sai cosa significa vivere una relazione nella quale il tuo partner agisce violenza continua e sotto varie forme (sopruso, isolamento, minacce, violenza verbale, psicologica, fisica, sessuale economica...) fino ad arrivare a mettere in pericolo e rischio di vita te e le vostre figlie e i vostri figli?

Cosa faresti se ti trovassi in una situazione così critica, drammatica, di emergenza, per salvarvi la vita?

Scapperesti vero?

Ma... dove andate, senza soldi, terrorizzate dalle sue minacce che ovunque andiate lui vi troverà?

Da tutto questo nasce la necessità e l'urgenza di dare vita ad un nuovo progetto di essenziale e vitale importanza:

Un Teatro Studio (il Teatro Studio - Vasto, Abruzzo), un'associazione socio culturale (Associazione Joseph ODV) e un'associazione a tutela di donne e bambine/i (Associazione Dafne ETS) insieme per raccogliere fondi e donazioni per una Casa di Transizione e Protezione per donne vittime di violenza, con eventuali figli, a sua volta vittima di violenza assistita e/o persino diretta, in pericolo di vita.

Tre spettacoli, frutto di un anno in cui il Teatro Studio Vasto ha affrontato con i suoi allievi attori e le sue allieve attrici il tema della violenza di genere,

Tre gruppi di attori e attrici dai 6 ai 60 anni. Insieme sul palco e nella vita, per qualcosa di speciale!

Appuntamenti venerdì 24 maggio (ore 21) e domenica 26 maggio (ore 17 e ore 21), al Politeama Ruzzi di Vasto.

AIUTACI A SALVARE DONNE E BAMBINE/I DALLA VIOLENZA MASCHILE, che sempre più spesso culmina in femminicidi e figlicidi...

Ancora non hai prenotato ed acquistato i biglietti???

Prenotazione obbligatoria al numero 340-9775471

Biglietti in vendita presso la Libreria - Vasto, Abruzzo in Via Cavour n° 5 (Piazza Rossetti)

È possibile prenotare al numero 340 9775471 e ritirare i biglietti senza problemi direttamente presso il Teatro Ruzzi.