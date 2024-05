'Due Note a Vasto 2024', rinvio al 2 giugno

Stessa location - il Campo sportivo dei Salesiani, di fianco la Chiesa di San Giovanni Bosco - ma data differente: è stata rinviata a domenica 2 giugno l'edizione 2024 di “Due Note a Vasto”.

Gli organizzatori hanno comunicato la decisione sulla base delle previste condizioni di maltempo per la giornata di sabato 25 maggio, giorno nel quale l'appuntamento inizialmente fissato.

L’anima di ‘Due Note a Vasto’ sarà il contest dedicato agli artisti emergenti che avranno l’occasione di misurarsi su un palco e con una produzione importante. La grande novità, a cui lo staff sta lavorando da mesi, sarà rappresentata da artisti di primo piano nella scena musicale nazionale. L’headliner sarà Bugo, cantautore che ha da poco pubblicato il suo nuovo album “Per fortuna che ci sono io”. E poi Il Cile e ancora Luk3, Lysa e gli Sketch, già protagonisti nell’edizione 2023 di 2NaV. Saranno loro a chiudere una lunga e intensa giornata di musica che partirà, già dal pomeriggio, con gli artisti selezionati nel contest che si contenderanno i premi dell’edizione 2024: il Premio “Guido Cerulli”, per il vincitore, il Premio “Giovanni Stivaletta”, migliore performance live, il Premio “Angelo Canelli”, miglior produzione e arrangiamenti musicali, il Premio “Marco Rapino”, premio della Critica.

‘Due Note a Vasto’ tornerà ad essere uno spazio di aggregazione e divertimento per tutte le età. Sin dal pomeriggio, infatti, tornerà il villaggio con attrazioni, animazioni e attività dedicate a bambini e famiglie curate da tante associazioni del territorio.

E a far da filo conduttore, oltre, naturalmente, alla musica, sarà il “PlanetGroove”, inteso come un'espressione di "empatia" verso il nostro pianeta, senza tralasciare il desiderio di divertimento per l’appunto il groove. Il festival si propone anche come strumento di sensibilizzazione sui temi della sostenibilità, attraverso azioni concrete. In tutta l’area del festival saranno adottate soluzioni e accorgimenti sostenibili e, anche da parte degli sponsor che sosterranno l’evento ci sarà grande attenzione sul tema.

L’ambizione di ‘Due Note a Vasto’ è di affermarsi nel panorama dei festival italiani, con la sua trasversalità che ne fa un appuntamento in grado di attrarre attenzione ad ampio respiro di gusti musicali ed età.

Sui canali social di 2NaV tutti gli aggiornamenti".