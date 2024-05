Diocesi di Chieti-Vasto, le nuove nomine pastorali del Vescovo Bruno Forte

Nomine pastorali

26 maggio 2024

Solennità della Santissima Trinità

Dopo aver pregato e ascoltato, comunico le seguenti nomine pastorali, che entreranno in vigore dal 1 ° agosto 2024, fatta salva la possibilità di modifiche della data, concordate dagli interessati e da me approvate:

Nomino Don Nicola Del Bianco, finora Parroco della Parrocchia di Madonna delle Piane a Chieti, Parroco della Parrocchia di Santa Maria del Sabato Santo a Vasto, finora guidata da Don Antonio Totaro;

Nomino Don Antonio Totaro, finora Parroco della Parrocchia di Santa Maria del Sabato Santo a Vasto, Parroco della Parrocchia di San Nicola in San Salvo, al posto di Don Beniamino Di Renzo;

Nomino Don Beniamino Di Renzo, finora Parroco della Parrocchia di San Nicola in San Salvo, Parroco della Parrocchia di Madonna delle Piane a Chieti, al posto di Don Nicola Del Bianco;

Nomino Don Ettore Luciani, finora Amministratore parrocchiale della Parrocchia di Santa Maria Assunta in Giuliano Teatino, Parroco della stessa Parrocchia;

Nomino Don Davide Spinelli, che conclude a luglio l’anno sabbatico vissuto presso il Santuario del Divino Amore a Roma, Parroco della Parrocchia di San Tommaso Apostolo in Perano, che Don Nicholas Di Crescenzo lascia restando Parroco della Parrocchia di Santa Maria dell’Olmo e del Santissimo Salvatore in Archi;

Nomino Don Giuseppe Vitacolonna, che lascia il servizio pastorale nella Parrocchia di Santa Maria Maggiore in Guardiagrele, Vicario Cooperatore nella Parrocchia di San Francesco d’Assisi in aiuto al Parroco P. Mario Agasantis, Camilliano, nella stessa Guardiagrele;

Nomino P. Mario Cherchi, della Congregazione dei Missionari di Gesù e Maria a Cana, Parroco della Parrocchia di San Michele Arcangelo in Roccaspinalveti dal 1 ottobre 2024 al posto di Don Odon Ilunga Luntunku, che ritorna nella diocesi di provenienza in Africa;

Nomino Don Antony Doss Irudhayasamy, della Diocesi di Kumbakonam (India), Amministratore Parrocchiale delle Parrocchie di Lentella e Fresagrandinaria, al posto di Don Joseph Savarimuthu, che è trasferito al servizio del Dicastero Vaticano per lo Sviluppo Umano Integrale;

Nomino Don Dieudonné Mukendi, del Clero della Diocesi di Mbujimayi, Amministratore Parrocchiale delle Parrocchie di San Giovanni Battista in Carunchio e di San Silvestro Papa in Fraine, che Don Joseph Sangeethan lascia per tornare alla sua Diocesi di origine, Tuticorin, in Tamil Nadu, India;

Nomino Don Deesus Merlin Dcruz, della Congregazione degli Araldi della Buona Novella, finora Vicario Parrocchiale nella Parrocchia di San Tommaso Apostolo in Perano, Amministratore parrocchiale delle Parrocchie del Santissimo Salvatore in Salle e di San Tommaso Apostolo in Caramanico – Frazione San Tommaso;

Nomino P. Frédéric Bazongo, Camilliano, che lascia le Parrocchie del Santissimo Salvatore in Salle e di San Tommaso Apostolo in Caramanico – Frazione San Tommaso, Vicario Cooperatore della Parrocchia di Maria Santissima del Carmelo in Scafa in aiuto al Parroco Don Antonello Graziosi, che è anche Vicario Giudiziale dell’Arcidiocesi.

La titolarità giuridica delle Parrocchie affidate a Sacerdoti non europei sarà del Vicario Zonale, con eventuali eccezioni concordate con me.

Le date di ingresso dei Presbiteri nominati saranno stabilite con i Predecessori e da me approvate. Il Signore ci benedica tutti e Maria Santissima ci accompagni

+ Bruno Forte

Arcivescovo Metropolita di Chieti-Vasto