Eventi estivi a San Salvo, pronto il calendario

E’ stato presentato questa mattina a San Salvo il calendario degli eventi estivi 2024.

“Questa è una settimana eccezionale per la nostra città, dopo l’aggiudicazione della Bandiera Verde dei Pediatri, annunciamo gli eventi estivi per la prossima estate, con un calendario che sarà fortemente attrattivo per tutti. Il nostro nuovo lungomare accoglierà i turisti in una nuova veste, e con tante proposte. Quest’anno abbiamo voluto fortemente coinvolgere l’imprenditoria locale, per creare una rete a favore della città, con imprenditori che conosciamo e si spendono per il nostro territorio, dando loro visibilità supportando la crescita della nostra città", ha affermato il sindaco Emanuela De Nicolis, ringraziando gli sponsor intervenuti per l’occasione.

Tanti gli appuntamenti di spicco, presentati dall’assessore al turismo Elisa Marinelli, “Abbiamo voluto fissare un appuntamento con i bambini ogni giovedì a cominciare dal 13 luglio con lo spettacolo di Lucilla, concerto di punta il 28 luglio quello di Colapesce Dimartino all’interno del Vivila StreedFood "e il 3 e 4 agosto il Vertical Summer Tour di Radio DeeJay. Inoltre abbiamo voluto coinvolgere e porre in rilievo la musica locale con appuntamenti fissi ogni venerdì. Protagonista il 4 agosto Gianmarco Caroccia, con la musica di Lucio Battisti, torna Nottambula in centro e i fuochi pirotecnici il 20 luglio. Altra novità il Reggae Summer 2024 con Brusco”.

“Il programma delle manifestazioni culturali ha posto ancora una volta una maggiore attenzione al centro storico con eventi di spessore, riguardanti il teatro classico e contemporaneo con lo spettacolo “Uno Nessuno e Centomila” con Enrico Lo Verso e il cabaret con Laura Magni e Federica Ferrero - ha affermato la consigliera delegata alla Cultura Maria Travaglini, - Il 2024 è l’anno delle radici per questo abbiamo voluto portare due spettacoli che rappresentassero la storia dei nostri migranti, i motivi che li hanno indotti a cercare fortuna in un altro Paese, e il loro forte attaccamento al proprio Paese di origine. Non mancherà il concerto all’alba che già lo scorso anno ha riscosso un notevole successo, a cura di Evidise Spinelli. Due importanti concerti in centro con Manuela Villa e alla marina con Mattew Lee”.

Quest’anno siamo giunti alla 12^ edizione del Premio Letterario Città di San Salvo, che vede l’importante collaborazione della Fondazione BCC Valle del Trigno, al quale saranno dedicate tre serate di gala. Altra novità la prima edizione del Summer Jazz San Salvo, due occasioni per ascoltare jazzisti di caratura nazionale quali Francesca Tandoi, Joice Yuille e Jerry Weldon.

Ad agosto si terrà la rievocazione delle Decime dell’abate, una festa medioevale che rievocherà l’antica usanza del pagamento delle decime all’abazia dei Santi Vito e Salvo. Inoltre l’arte locale sarà protagonista con DiesArtis, una esposizione itinerante di arte contemporanea di artisti locali che culminerà con il concerto del pianista Michele Taraborrelli.

Un’estate tutta da vivere a San Salvo!

Si ringrazia per la collaborazione:

AGENZIA VIAGGI SPACELAND, ASFALTI MARINELLI, ASFALTI TRIGNO, B&B SAVOIA, BEAUTY DOG, CASEIFICIO 3 MONTI, CASTELLI SERVICE, CENTRO COMMERCIALE COSTA VERDE, CENTRO COMMERCIALE INSIEME, CENTRO DENTISTICO ELISEO, CENTRO TFM, CINQUINA TRASPORTI, DI CARLO BUS, DI FALCO ARREDAMENTI, ECOLOGICA VALTRIGNO, EUROSIGNAL SIGNAL, FARMACIA DI CROCE, FARMACIA FARMAMENTIS, GABRY PARK HOTEL, GG OIL, GIUSEPPE MANNA OSTEOPATA, GLOSER CIMID, LEM CASA, LOMBARDOZZI IMPRESA EDILE, METAMER, OMNIA SERVIZI, OTTICA DESIATO, PASQUARELLI AUTO, PESCHERIA NATARELLI, RODIA EDILIZIA, SOSTA 38,TABACCHERIA TARGET.