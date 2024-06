Variante alla Statale 16, De Nicolis: "Allarmismo come mera propaganda politica"

C’è un dibattito in corso inerente la Variante alla Strada Statale 16.

Da più parti sono uscite notizie fuorvianti, a mio avviso tese solo ad allarmare la popolazione senza evidenziare opportunamente i risvolti positivi che determinate decisioni potrebbero avere sull’intero territorio costiero del Vastese.

La variante proposta dall’Anas, che sosteniamo da sempre come amministrazione comunale, di fatto è quasi ultimata. E’ il tratto di strada che da San Salvo conduce alla stazione e si interrompe allo svincolo con contrada Selvotta. In linea d’aria mancano una manciata di metri che, se realizzati, svuoterebbero dal traffico un lungo tratto delle marine di Vasto e San Salvo, andando a rendere la strada attuale una strada urbana a traffico lento, in cui la popolazione residente e turistica, potrebbe fruire più facilmente del lungomare senza timore d’esser investita nell’attraversamento, come purtroppo si è spesso verificato. La nostra amministrazione, ha inoltre chiesto ed ottenuto, la realizzazione di marciapiedi e l’illuminazione di tutto il tratto attuale della SS.16, migliorandone la fruibilità e la sicurezza.

Non intervengo nel merito delle valutazioni fatte riguardo al tratto che interessa la città del Vasto, ma ritengo doveroso sottolineare che i tecnici dell’Anas non si limitano a tracciare linee su un foglio, ma svolgono il proprio mestiere basandosi su perizie, sondaggi idrogeologici, e soprattutto analisi del traffico.

La cosiddetta mini variante, che si snoderebbe dal casello autostradale Vasto-sud sviluppandosi su una parte di via Selvotta, sarà a servizio di tutti coloro che si recheranno da Vasto alla nostra area industriale e al casello autostradale di Vasto-Sud, circa due chilometri di strada che andrebbero a modificare completamente ed in meglio tutta la marina di Vasto e San Salvo.

Per quanto riguarda la variante di Valle Cena, che pure andrebbe sostenuta e finanziata in quanto utile ai paesi dell’entroterra, non andrebbe in alcun modo a migliorare l’assetto viario della SS.16 attuale, dunque non può considerarsi una valida alternativa.

Ritengo che ai cittadini andrebbero forniti dati reali e progetti reali, ancor prima di contrapporsi con affermazioni che sembrano più tese a mera propaganda politica che a reali soluzioni per la vita dei nostri concittadini, ponendo un freno allo sviluppo del nostro territorio.

Emanuela De Nicolis - Sindaco di San Salvo