Vincenzo Menna conferma il suo impegno per la tutela del territorio di Vasto

Il primo giugno scorso, il Consigliere Regionale Vincenzo Menna ha incontrato il Sindaco di Vasto, Francesco Menna, con cui ha affrontato anche il tema relativo alla variante della S.S.16, argomento di grande attualità e dibattito. L'ANAS ha manifestato l’intenzione di realizzare solo il lotto 0, una mini variante. Tuttavia, il Sindaco Menna ha espresso preoccupazioni riguardo al fatto che tale lotto possa essere solo il primo passo verso la realizzazione dei successivi lotti del progetto originario, che prevedevano la costruzione di ponti e gallerie. Questi interventi avrebbero un impatto significativo sul paesaggio della città di Vasto e ricadrebbero su una zona ad alto rischio idro-geologico.

Il Sindaco, supportato anche da esponenti del centro-destra, ha fortemente richiesto che la variante passi al largo della città di Vasto, seguendo un tracciato che costeggia in parte il fiume Sinello, attraversa Valle Cena e si ricongiunge con la fondovalle Treste. Questa soluzione, oltre a minimizzare l’impatto ambientale e paesaggistico, risulterebbe anche economicamente sostenibile.

Il Consigliere Regionale Vincenzo Menna, profondamente legato alla città di Vasto per i suoi trascorsi calcistici, ha assicurato il suo massimo impegno per trovare una soluzione adeguata ed ha dichiarato: "Farò di tutto per garantire una risposta adeguata alle esigenze del territorio di Vasto. Uno dei miei primi passi sarà convocare in commissione i tecnici dell’ANAS per chiarire le reali intenzioni progettuali e ribadire con forza che Vasto è assolutamente contraria alla realizzazione di viadotti e gallerie. La soluzione alternativa è stata individuata ed è decisamente fattibile."

Il Consigliere Menna conferma quindi il suo impegno a tutelare il territorio di Vasto, cercando soluzioni che siano rispettose dell’ambiente e della comunità locale.