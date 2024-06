"Sarà Gaia la protagonista del Ferragosto vastese". Ad annunciarlo il sindaco Francesco Menna e l'assessore al Turismo e alla Cultura Nicola Della Gatta. "Nel suo tour estivo, la 26enne cantautrice emiliana amata dai giovanissimi farà tappa il 16 agosto a Vasto Marina. Dopo gli esordi nei talent show con il secondo posto nel 2016 a X-Factor e la vittoria nel 2019 ad Amici di Maria De Filippi, Gaia Gozzi si sta facendo strada velocemente nel panorama musicale italiano. Con "Cuore amaro" ha partecipato a Sanremo 2021 e quest'anno è tornata sul palco del Teatro Ariston nella serata cover insieme a Big Mama. In cima alle classifiche di ascolto radiofonico Earone col singolo "Tokyo", uscito nel 2023, sta bissando il successo quest'anno con "Sesso e Samba", interpretato insieme a Tony Effe. Uscito il 23 maggio, il brano è balzato ai vertici delle classifiche di Spotify, Apple Music e Amazon Music, con oltre 5 milioni di stream, mentre il videoclip su YouTube ha già totalizzato oltre due milioni di visualizzazioni. Il concerto del 16 agosto sarà seguito dal tradizionale spettacolo pirotecnico di mezzanotte".

"Gaia - prosegue Nicola Della Gatta, assessore al Turismo e alla Cultura - è una giovane artista che, grazie al suo talento, ha già saputo raggiungere i vertici delle classifiche nazionali. Abbiamo scelto lei per il concerto clou dell'estate vastese perché nell'elaborare il calendario degli eventi abbiamo pensato ai giovani. Nella programmazione turistica Vasto Marina godrà sempre di un ruolo centrale, perché può vantare una piena fruibilità in grado di renderla attrattiva per tutte le generazioni". "Il calendario di eventi predisposto dall'amministrazione, che verrà reso pubblico nei prossimi giorni, è stato concepito in stretta sinergia con tutti gli attori del tessuto sociale, culturale, economico e produttivo della nostra città e per questo confidiamo che saprà segnare la capacità di accoglienza per tutti che da sempre è parte fondante del carattere della nostra comunità" hanno concluso Menna e Della Gatta.