Nuovi progetti del Superbonus ad Aquaviva Collecroce

Nella giornata dell’ambiente 2024 (il 5 giugno) lo Studio Stadea, la San Salvo Appalti Spai e l’avvocato Nicola Travaglini hanno presentato progetti per recuperare venticinque abitazioni di Acquaviva Collecroce diroccate e fortemente lesionate dagli eventi sismici che hanno colpito il Molise.

Gli interventi andranno non solo a rendere più sicure e più sostenibili (meno inquinanti) le unità immobiliari, ma soprattutto miglioreranno l’intera comunità, perché i fabbricati rinnovati saranno anche esteticamente più belli e presentabili.

Le aziende, al cospetto dei proprietari degli immobili, hanno presentato gli staff dei tecnici e delle maestranze che lavoreranno ai cantieri e si sono detti orgogliosi di poter dare questa opportunità di risanamento offerta dalle norme del cosiddetto Superbonus anche alle aree interne che, come si sa, ne hanno beneficiato molto meno dei centri costieri.

L’intervento di Acquaviva non è il solo che il pool di Imprese propone in Molise. Infatti lavori simili partiranno anche a Montorio nei Frentani, Portocannone, Guglionesi e San Martino in Pensilis