Servizi clinico-diagnostici e informativi in occasione dell’(H) Open day femminile

Mercoledì 19 giugno 2024 gli ospedali di Chieti, Lanciano, Ortona e Vasto offriranno una serie di servizi clinico-diagnostici e informativi in occasione dell’(H) Open day prevenzione al femminile promosso da Fondazione Onda ETS. In particolare, saranno offerte consulenze psichiatriche e psicologiche, colloqui con urologi su incontinenza e cistiti, test per la ricerca del Papilloma virus - Pap test, un incontro pubblico sulla prevenzione al femminile dalla pubertà alla menopausa, test di screening per cervicocarcinoma, visite oncologiche per la prevenzione e la cura dei tumori della donna. Gli ospedali che partecipano all’iniziativa hanno ottenuto da Fondazione Onda il bollino rosa perché considerati “a misura di donna” per l'offerta di servizi dedicati alla prevenzione, diagnosi e cura delle principali patologie, con percorsi ottimizzati per il genere femminile. Nell’occasione sarà distribuito negli ospedali un opuscolo dal titolo “Ormoni e salute femminile”, disponibile anche in pdf sul sito www.fondazioneonda.it nella sezione “ strumenti - pubblicazioni ”. I servizi offerti in tutta Italia in occasione dell’open day possono essere consultati su www.bollinirosa.it



Di seguito l’elenco dei servizi che saranno offerti dalle unità operative della Asl Lanciano Vasto Chieti che aderiscono all’iniziativa





Ospedale “SS. Annunziata” - Chieti





Tipologia di servizio offerto: consulenza psichiatrica

Note: visite psichiatriche con Andrea Miuli (psichiatra) e Di Sante (specialista in formazione)

Luogo: ambulatorio 7° livello , corpo A - Clinica Psichiatrica

Data: 19 giugno 2024

L'iniziativa si svolge la mattina

Orario: 9.30 - 12.30

Prenotazione obbligatoria

Numero di telefono / indirizzo E-mail a cui prenotarsi: 0871.357192 / psichiatria.chieti@asl2abruzzo.it





Tipologia di servizio offerto: colloqui telefonici con l'urologa

Note: colloqui su incontinenza e cistiti

Numero di telefono da chiamare il giorno del colloquio: 0871.358159

Data: 19 giugno 2024

L'iniziativa si svolge di pomeriggio

Orario: 16.00 - 18.00

Non serve la prenotazione





Tipologia di servizio offerto: test per la ricerca del Papilloma virus - Pap test

Note: l'iniziativa è rivolta alle donne di età compresa tra 25 e 64 anni residenti nella Asl Lanciano Vasto Chieti

Luogo: ambulatorio di ginecologia, piastra ambulatoriale corpo H , stanza n. 629

Data: 19 giugno 2024

L'iniziativa si svolge di mattina

Orario: 8.30 - 12.30

Prenotazione obbligatoria

Numero di telefono / indirizzo e-mail a cui prenotarsi: 0872.706459 / citologia.lanciano@asl2abruzzo.it

Note: Per la prenotazione chiamare lunedì, mercoledì o venerdì dalle ore 9.30 alle 11.00 e martedì o giovedì dalle ore 13.30 alle 15.00





===================





Ospedale “Floraspe Renzetti” – Lanciano





Tipologia di servizio offerto: conferenza / convegno in presenza

Specialità: Ginecologia e ostetricia

Titolo: Prevenzione al femminile: dalla pubertà alla menopausa

Note: Il convegno coinvolgerà professionisti dell'unità operativa complessa di Ginecologia e ostetricia dell'ospedale di Lanciano e verterà su tematiche legate all’adolescenza (indicazioni e informativa sulla contraccezione e sulle infezioni sessualmente trasmesse, con particolare attenzione all’infezione da Papilloma virus umano e alla prevenzione con programmi di vaccinazione); si affronteranno tematiche riguardanti la gravidanza, con prevenzione delle infezioni batteriche e virali, la vaccinazione in gravidanza e gli screening per aneuploidie. Nel pomeriggio si affronteranno temi riguardanti la menopausa con prevenzione dell’osteoporosi e delle atrofie vulvo-vaginali.

Posti disponibili: 100

Luogo: Sala “Benito Lanci” (ex Sala di conversazione), piazza del Plebiscito, 61 - Lanciano

Data: 19 giugno 2024

L'iniziativa si svolge mattina e pomeriggio

Orario: 9.00 - 13.00 e 14.00 - 17.00

Non serve la prenotazione





Tipologia di servizio offerto: test di screening per cervicocarcinoma

Luogo: ambulatorio di Ginecologia - primo piano - Ospedale di Lanciano

Data: 19 giugno 2024

L'iniziativa si svolge dalle ore 8.30 alle 12.30

Prenotazione obbligatoria

Numero di telefono / indirizzo e-mail a cui prenotarsi: 0872.706459 / citologia.lanciano@asl2abruzzo.it

Note: chiamare per la prenotazione lunedì, mercoledì o venerdì dalle ore 9.30 alle 11.00 e martedì o giovedì dalle ore 13.30 alle 15.00





Tipologia di servizio offerto: visita oncologica per la prevenzione e la cura dei tumori della donna

Note: medici Simona Gildetti e Maria Mancini

Luogo: Oncologia - Ospedale di Lanciano

Data: 19 giugno 2024

L'iniziativa si svolge il pomeriggio

Orario: 15.00 - 16.00

Prenotazione obbligatoria

Numero di telefono / indirizzo e-mail a cui prenotarsi: 0872.706287 / oncologia.lanciano@asl2abruzzo.it

Note: chiamare dalle ore 12.00 alle 13.00





===================





Ospedale "Gaetano Bernabeo" – Ortona





Tipologia di servizio: Esami

Data: 19/06/2024

Tipologia: test screening cervicocarcinoma - HPV test

Orario mattina: 8.30 - 12.30

Luogo / Sede: ambulatorio ginecologico 2° piano

Prenotazione obbligatoria: Si

Numero di telefono / indirizzo e-mail a cui prenotarsi: 0872.706459 OPPURE citologia.lanciano@asl2abruzzo.it

Note: Le pazienti dovranno contattare il numero telefonico indicato o inviare E-mail all'indirizzo di posta citato ai fini dell'idoneità all'arruolamento per l'esecuzione del test. Possono telefonare il lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9.30 alle ore 11 e il martedì e giovedì dalle ore 13.30 alle ore 15.00





===================





Ospedale “San Pio da Pietrelcina” – Vasto





Tipologia di servizio offerto: visita oncologica per la prevenzione e la cura dei tumori della donna

Note: medici Traisci e D'Ostilio

Luogo: ambulatorio Oncologia - ospedale Vasto

Data: 19 giugno 2024

L'iniziativa si svolge di pomeriggio

Orario: 15.00 - 16.00

Prenotazione obbligatoria

Numero di telefono / indirizzo e-mail a cui prenotarsi: 0871.308533 / oncologia.vasto@asl2abruzzo.it

Note: chiamare dalle ore 12.00 alle 13.00





Tipologia di servizio offerto: colloqui telefonici con l'urologa

Note: medici Tamburro e Rizzoli

Numero di telefono da chiamare il giorno del colloquio: 0873.308270

Data: 19 giugno 2024

L'iniziativa si svolge di mattina

Orario: 10.00 - 13.00

Non serve la prenotazione





Tipologia di servizio offerto: colloqui telefonici con psichiatra

Numero di telefono da chiamare il giorno del colloquio: 0873.308407

Data: 19 giugno 2024

L'iniziativa si svolge di mattina

Orario: 10.00 - 12.00

Non serve la prenotazione





Tipologia di servizio offerto: test per la ricerca del Papilloma virus - Pap test

Note: l'iniziativa è rivolta alle donne di età compresa tra 25 e 64 anni residenti nella Asl Lanciano Vasto Chieti

Luogo: ambulatorio di Ginecologia dell'ospedale di Vasto - quarto piano

Data: 19 giugno 2024

L'iniziativa si svolge di mattina

Orario: 8.30 - 12.30

Prenotazione obbligatoria

Numero di telefono / indirizzo e-mail a cui prenotarsi: 0872.706459 / citologia.lanciano@asl2abruzzo.it

Note: per la prenotazione chiamare il lunedì, mercoledì o venerdì dalle ore 9.30 alle 11.00 e il martedì o giovedì dalle ore 13.30 alle 15.00