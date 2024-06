In questo video Vito Evangelista esplora la differenza tra il cambio fisso e il cambio flessibile

In questo video esploriamo la differenza tra il cambio fisso e il cambio flessibile, analizzando l'impatto economico e le implicazioni politiche di queste due modalità di gestione della moneta. Approfondiamo il caso specifico dell'Italia, passando dal periodo in cui utilizzavamo la Lira all'adozione dell'Euro. Con l'entrata nell'Eurozona, l'Italia ha abbandonato la possibilità di svalutare la propria moneta per mantenere la competitività sui mercati internazionali. Questo passaggio ha comportato una significativa perdita di competitività per il nostro paese, costringendoci a ricorrere a politiche di svalutazione interna. Esaminiamo come queste politiche hanno influenzato l'economia italiana, il mercato del lavoro e il benessere dei cittadini.