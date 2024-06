Un Abbraccio di Fine Anno:Â il Pranzo della Scuola di Ballo Trendy Dance di Lucia Rossi*

La scuola di ballo Trendy Dance di Lucia Rossi ha concluso l'anno accademico con un pranzo emozionante e ricco di affetto. L'evento, tenutosi presso, il Panfilo di San Salvo Marina ha visto la partecipazione di allievi, insegnanti e famiglie, creando un'atmosfera calorosa e accogliente. Dopo la sfilata di tutti i partecipanti, Lucia Rossi ha salutato affettuosamente le maggiorenni che lasciano la scuola per proseguire gli studi universitari. La maestra, visibilmente emozionata, ha condiviso lacrime e abbracci con le ragazze, in un momento toccante che ha coinvolto tutti i presenti.

Le esibizioni di fine anno, intervallate da balli per tutti, hanno dimostrato il talento e l'impegno degli allievi. A conclusione delle performance, una splendida torta e le foto di gruppo hanno celebrato la giornata. Lucia Rossi ha ringraziato tutti per l'affetto dimostrato, tra scherzi e risate che hanno reso l'ambiente ancora più gioviale. La serata si è conclusa con palloncini colorati che hanno svolazzato per la sala, dando un arrivederci al prossimo anno accademico 2024-2025. Il pranzo di chiusura dell'anno accademico alla Trendy Dance è stato un evento memorabile, segnato da affetto, professionalità e tanta voglia di crescere insieme.