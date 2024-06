COLLISIONI TORNA A VASTO PER LA SECONDA STAGIONE

Torna a Vasto per il secondo anno ‘Collisioni’: una storia della musica che reinterpreta l’idea di classico che accosta le vite dei grandi compositori del passato a quelle dei migliori cantautori del mondo leggero, firmata dall’Associazione Identità Musicali. Una serie di tre incontri che si svolgerà a luglio nei Giardini d’Avalos, promossa dal Comune di Vasto dopo l’ottimo riscontro di pubblico dell’estate 2023.

“Così prende vita un calendario di tre lezioni-concerti – ha dichiarato il sindaco Francesco Menna – spettacoli che uniscono la musica al racconto, con l’obiettivo di oltrepassare ogni distinzione fra generi musicali, per riavvicinare musica classica e vita quotidiana, mostrando le dinamiche comuni, i temi ricorrenti, le somiglianze e le differenze che permettono di riunire assieme repertori spesso considerati in contrasto.”

Si inizierà venerdì 12 luglio alle ore 21.30 con Robert Schumann e Lucio Battisti, affidati alla voce di Angela Pia Ziccardi, alla chitarra classica di Leonardo Chiulli e quella elettrica di Daniel Montecolle. Un’esplorazione attorno alla canzone d’amore, alla sua identità romantica nell’800 e travolgente negli anni ‘70. Si proseguirà poi con un omaggio al centenario pucciniano venerdì 19 luglio alle ore 21.30, che vedrà le arie del lucchese alternarsi con i brani più celebri interpretati da Mina, con il trio d’archi dell’Ensemble Baccano e la chitarra di Nick Di Giovanni. Infine una nuova produzione originale, voluta appositamente per questa rassegna, metterà allo specchio l’arte di Johann Sebastian Bach con la ricerca musicale e poetica di Franco Battiato, eseguiti al pianoforte rispettivamente da Laura Sebastiani e Giulio Gentile: venerdì 26 luglio alle ore 21.30 la conclusione della rassegna e il debutto di questo inedito.

“Tre serate a ingresso gratuito per altrettanti ‘incontri impossibili’ – ha puntualizzato l’assessore alla Cultura e al Turismo Nicola Della Gatta – ipotesi di racconto sviluppate dal direttore artistico di Identità Musicali, Alfredo Bruno, che ogni volta terrà l’intreccio di una narrazione congegnata per presentare al pubblico i tratti comuni della creatività umana declinata in musica. Un’occasione per dare voce a una nuova generazione di interpreti under 35, musicisti che hanno intrapreso le proprie carriere in Abruzzo e qui vogliono presentare i migliori frutti del proprio lavoro.”

“Sono degli spettacoli nati per dialogare col pubblico, che ogni volta in qualche modo diventa parte della serata: chiediamo di scegliere una squadra, quella classica o quella leggera, di raccontare la propria esperienza personale con la musica dei protagonisti, di entrare attivamente a far parte del racconto. Proprio per questo siamo orgogliosi che il Comune di Vasto ci abbia voluti anche quest’anno in un cartellone ricchissimo e prestigioso: qui abbiamo trovato ascoltatori attenti, che siamo certi renderanno speciale anche questa edizione di Collisioni”, così commenta Identità Musicali il proprio ritorno per l’estate 2024.