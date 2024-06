Morto il bracciante indiano

Satnam Singh il bracciante di origine indiana di 31 anni, non ce l’ha fatta. Dopo l’infortunio il padrone lo aveva scaricato in strada nei pressi della sua abitazione con una cassetta della frutta dove aveva messo l’arto….Una vicenda insopportabile è inaccettabile… certamente servono più controlli degli organismi preposti ma anche un po’ di galera per i padroni e padroncini che si mettono sotto i piedi le leggi e le normative sulla sicurezza del nostro paese e considerano la vita dei lavoratori carne da macello… vergogna!!!