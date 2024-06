LE NOVITA' DI AQUALAND DEL VASTO,

Ancora pochi giorni e dal 22 giugno il parco Aqualand tornerà a far divertire, emozionare e a creare occasioni di amicizia. Il 2024 sarà un anno speciale per la grande famiglia di Aqualand del Vasto: si festeggia, infatti, l’apertura della trentesima stagione.

Per questa straordinaria ricorrenza la struttura, ormai punto di riferimento per tutto il centrosud d’Italia, si rinnova con una serie di novità nel rispetto dell’ambiente e con nuove

attrazioni. Si parte dall’efficientamento energetico: il parco, infatti, è stato dotato di un nuovo impianto di trattamento fisico dell’acqua (filtri con masse filtranti multistrato e pompe ad alta efficienza) ed è stata attivata una nuova centrale di controllo e dosaggio delle acque di balneazione con tecnologia 5.0, completamente tele controllabile 24 ore su

24. Tutto questo consentirà la riduzione del 50% dei consumi energetici e delle emissioni di CO2, nonché una sensibile riduzione del consumo degli additivi chimici. Ma il

valore più importante, vista anche la carenza idrica degli ultimi anni nel territorio del Vastese, sarà la riduzione dei consumi di acqua potabile in approvvigionamento, che potrà raggiungere anche il 35-40%.

La salute dei nostri ospiti e l’eccellente qualità delle acque, rappresentano da sempre l’aspetto prioritario per un divertimento sano e sicuro. L’incessante lavoro e gli importanti investimenti confermano l’indiscutibile attenzione di Aqualand del Vasto per l’ambiente. Anche per la stagione 2024 attrazioni acquatiche e spettacoli per la gioia di quanti vorranno raccogliere la sfida al divertimento del parco acquatico.

Nuovo Kamikaze Free Fall. Il nuovo scivolo è realizzato in un materiale all’avanguardia e con una tecnologia ecosostenibile (RTM - Resin Transfer Moulding), utilizzata

principalmente dai produttori di apparecchiature e componenti aeronautiche. Il tutto per un’esperienza di scivolata più emozionante, anche grazie ad un nuovo look di

colori.

Restyling Toboga. Il famoso Toboga diventa ancora più entusiasmante, con un colpo d’occhio totalmente nuovo grazie alle sue nuove quattro colorazioni.



Per gli spettacoli confermata la direzione artistica di Alex Procacci, che anche quest’anno porterà gli alti standard del teatro direttamente nell’Aqualand Theatre, con esibizioni di altissimo livello e di fama mondiale. Riprende la tradizione del benvenuto iniziale nella Piscina Onde, con lo spettacolo Butterfly Effect. Inoltre, tre imperdibili musical che, dopo alcune stagioni di performance con band dal vivo, tornano al format originario che vedrà sul palco solo performer, ballerini e cantanti professionisti.



Gli Aqualand Show sono diventati una parte imprescindibile dell’intrattenimento, riuscendo a creare un legame speciale con il pubblico. Grazie a un cast eccezionale, guidato dall’incredibile talento di Alex Procacci, i più alti standard del teatro professionale si possono vivere all’interno del Parco. Aladdin: Il Principe dei Ladri. Sul palcoscenico di Aqualand arriva il principe dei ladruncoli! Tratto da "Le mille e una notte", questo show racconta l'eterna lotta tra il bene e il male attraverso le avventure di Aladdin, Jasmine, il Genio della Lampada e il terribile Jafar. Adatto per grandi e piccini, questo spettacolo farà immergere lo spettatore nella magica atmosfera del Medio Oriente.



Barbie: il musical più rosa che ci sia. Ispirato dalla recente uscita dell’omonimo film, questo show originale divertirà il pubblico con i suoi personaggi caratteristici e le sue

scenografie coloratissime. Un musical assolutamente colorato… di rosa! Moulin Rouge: Un Musical Sfavillante. Uno sfavillante omaggio a uno dei film più amati di sempre, ora anche un grande successo a Broadway. Musiche, coreografie e costumi bohemienne rendono questo spettacolo un Final Show esplosivo.

Il connubio benessere – divertimento ad Aqualand continua ad essere imprescindibile. Il programma giornaliero delle attività sportive prevede diverse attività innovative e

dinamiche, fra cui Hydropilates e Acquafitness, in collaborazione con il centro sportivo Nuovo Centro Benessere. Altro appuntamento immancabile è con Ritmo do Brazil, con il maestro Tiago da Silva, format unico ed energico, che offre agli appassionati di danza e fitness il massimo della cultura brasiliana, senza trascurare le peculiari caratteristiche di entrambe le discipline, ampiamente riconosciute e apprezzate nel panorama internazionale del fitness. Quest’anno poi ci sarà un’Area Wellness tutta nuova dove ci si potrà abbandonare al relax dei massaggi thailandesi.