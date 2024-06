Una sala riunioni gremita per la giornata di effusione all' Incoronata di Vasto

In 21 erano le persone che hanno accolto l'invito del gruppo del Rinnovamento nello Spirito "Maranathà" a seguire il "Seminario di Vita Nuova", un percorso di crescita nella fede personale e comunitario e che ha vissuto il culmine domenica 23 giugno con la giornata di Effusione dello Spirito Santo. A guidare il momento catechetico sul tema " Ma infine in noi sarà infuso uno spirito dall'alto; allora il deserto diventerà un giardino e il giardino sarà considerato una selva." Isaia 32, 15a, è stato Gianpaolo Micolucci, direttore nazionale del movimento ecclesiale del Rinnovamento nello Spirito. L'evento è stato ospitato dalla comunità parrocchiale del santuario Incoronata di Vasto, alla cui guida c'è il consigliere spirituale regionale padre Tonino Levita che ha officiato la celebrazione eucaristica.

"Domenica 23 giugno, il santuario dell' Incoronata di Vasto,ha ospitato un evento colmo di grazia: l ' effusione dello spirito Santo di 21 fratelli e sorelle della comunità Maranathà del Rinnovamento nello Spirito Santo. Un'esperienza nuova e personale nella ricerca di sé in un Dio che finalmente non è solo ascetico,ma prossimo,intimo e tangibile.

Un percorso iniziato al solo scopo del kerigma e che ha toccato la storia di ogni presente attraverso l' amore di Dio, passando per il peccato e la salvezza, riconoscendo la Signoria del Signore ed assaporando i doni dello Spirito e la bellezza della riconciliazione e del perdono. Il Signore ha operato con potenza,fasciando cuori feriti e donando una nuova speranza. Auguriamo agli effusionandi di vivere appieno questo momento di grazia e invitiamo chiunque fosse interessato a vivere una esperienza carismatica,ai nostri incontri del martedì sera,ore 21.00,presso la chiesa dell' Addolorata di Vasto." - hanno affermato i membri del pastorale di servizio del gruppo Maranathà di Vasto.