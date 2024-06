RINVIATA LA RICONSEGNA DEL TERMINAL BUS

"Dopo diverse missive, tante battaglie e soprattutto fermezza e determinazione, oggi la Tua Abruzzo ha condiviso un cronoprogramma che porterà alla successiva riconsegna del Terminal bus comprensiva di tutti gli interventi necessari a rendere l'opera funzionale e rispondente agli obiettivi iniziali che erano stati previsti e decisi". Così il sindaco di Vasto, Francesco Menna commenta soddisfatto l'incontro avvenuto stamane in Municipio alla presenza degli assessori Paola Cianci e Alessandro d'Elisa.

"Fin dall'inizio dei lavori mi sono battuto, con la squadra che mi è accanto, affinché Vasto avesse un Terminal bus rispondente alle esigenze e alle richieste dei tanti fruitori in virtù anche di quell'intermodalità del trasporto e dello sviluppo sostenibile ora più che mai necessario ed essenziale. La Tua ha assicurato - precisa Menna - che nei prossimi 40-50 giorni effettuerà interventi tesi a restituire l’infrastruttura. Interventi che riguarderanno il rifacimento del soffitto, il cartongesso, gli infissi, la tinteggiatura interna dei due fabbricati dell’infrastruttura, parte dell'asfalto danneggiato e ulteriori quattro pensiline".

"La riconsegna del Terminal di via Conti Ricci dovrebbe avvenire entro il mese di agosto. In questo frangente - aggiunge Menna - monitoreremo i lavori come abbiamo sempre fatto mossi dallo stesso spirito di azione e di pensiero che è il bene della nostra città. L'incontro di oggi, culminato con lo slittamento della riconsegna del piazzale e la condivisione del cronoprogramma dei lavori, è il segno che se si agisce con fermezza ed irremovibilità e con spirito di confronto e dialogo, i risultati e gli obiettivi si possono raggiungono".

"Ora- conclude Menna - attendiamo il fine lavori con l'auspicio di riconsegnare un'infrastruttura importante per Vasto e per il Vastese".