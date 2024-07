Vasto accessibile e inclusiva: FDI gioisce per l’arrivo di 30 attraversamenti pedonali rialzati

A pochi giorni dalla vittoria sul disco orario, il gruppo consiliare Fratelli d’Italia incamera un altro risultato importante, questa volta su una tematica da sempre a cuore al partito: l'inclusione sociale. Come dichiarato dall’assessore ai servizi manutentivi D’Elisa, sono in arrivo 30 nuovi attraversamenti pedonali rialzati. Lo scorso aprile fu proprio il gruppo consiliare all’opposizione a sollevare il punto e a presentare un’interrogazione per rimarcare l’importanza dell’abbattimento delle barriere architettoniche e attuare il principio dell’inclusione sociale.



I consiglieri Francesco Prospero, Vincenzo Suriani e Guido Giangiacomo commentano soddisfatti: “Accogliamo con piacere la notizia, visto che da diversi mesi chiedevamo interventi non solo per assicurare la sicurezza dei pedoni, ma soprattutto per consentire a Vasto di eliminare le barriere architettoniche e avere finalmente strade e marciapiedi accessibili. La nostra interrogazione sull'inclusività dello scorso aprile ha indotto l’amministrazione ad agire ascoltando le nostre richieste verso una città inclusiva, accogliente e funzionale. Gli attraversamenti pedonali rialzati migliorano la sicurezza dei pedoni e servono come deterrente per gli eccessi di velocità in ambito urbano. Auspichiamo che i lavori vengano eseguiti in tempi brevi e che al più presto i nostri cittadini e tutti i turisti possano vedere la realizzazione delle opere previste”.