Ai Giardini D’Avalos la terza edizione di sCuolANZONISSIMA

Nella suggestiva cornice dei Giardini D’Avalos, si celebrerà la terza edizione di sCuolANZONISSIMA, una produzione di KESIA Production, in collaborazione con l’Associazione Culturale GUNG Ets Aps, sotto il patrocinio della Città del Vasto.

L'iniziativa, fortemente voluta dall’assessore alla Cultura Dott. Nicola Della Gatta, mira a valorizzare i giovani talenti del territorio. L'evento si svolgerà il 7 luglio alle ore 21:00. sCuolANZONISSIMA e la direzione artistica del M°Auro Zelli, vedrà esibirsi gli allievi dei corsi di Canto Creativo e Songwriting: Benedetta Caluori, Alice Centofanti, Giorgio Damiani, Aurora Di Risio, Ludovica Mastrorillo, Chiara Mancaniello, Sara Marini, Giovanna Mattucci, Stella Pollutri, Cecilia Romilio, Martina Saraceni, Bucci Thomas, Giorgia Sorrentino, Giulia Tascone, Fabio Tascone, Giorgia Travaglini, Salvatore Viola e Asia Vicoli. Particolare menzione merita Emma Buscaglia allieva di Auro, finalista della recente edizione di The Voice Kids programma di grande successo di RaiUno. Ospiti d’eccezione della serata saranno Denyse Rossetti e Massimiliano Evangelista, interpreti di "Lucia il Musical - una Luce nella notte", insieme ad una rappresentanza del numeroso cast.

La poesia sarà protagonista con le preziose composizioni di Katia Mucilli, recitate dalla voce di Luigi Leone e arricchite dall’accompagnamento pianistico del M°Davide Marchesani su musiche originali di Auro Zelli. Le performance di live art di Gio Peluso offriranno suggestioni artistiche istantanee durante le esibizioni canore. La danza troverà spazio attraverso le coreografie di Liam Zingarelli e Beatrice Calligari. La serata di gala sarà ulteriormente valorizzata dall’esposizione pittorica dell’artista vastese Giovanna Mattucci, recentemente insignita del prestigioso Premio Internazionale Luca Romano. La regia dell'evento è affidata all’esperienza di Kevin Zingarelli, con l’ottimizzazione a cura di Asia Vicoli. Gli anfitrioni della serata saranno Stefano Pagano e Paola Calignano, con incursioni comiche dell’eclettico Raffaele Riccio, promettendo momenti di allegria e comicità. L'ingresso sarà gratuito, ma i posti a sedere, limitati. Lo spettacolo rappresenta un omaggio alla tradizione del celebre varietà televisivo Canzonissima, offrendo una serata di puro intrattenimento attraverso canzoni di tutti i generi e periodi storici. Alla kermesse parteciperanno anche alcuni allievi del laboratorio musicale tenuto da Zelli presso l’Istituto Comprensivo “Gabriele Rossetti” di Vasto per i quali ringraziamo la Dirigente Scolastica Dott.ssa Cristina Eusebi e tutto il personale. Un ringraziamento speciale va all’Ass. Anna Bosco e la Dott.ssa Maria Pia Di Carlo per aver creduto e sostenuto con fiducia il progetto sin dal suo concepimento, cinque anni fa e a tutti i sostenitori di sCuolANZONISSIMA 3.0, in particolare al Sindaco di Vasto Dott. Francesco Menna e all'Amministrazione Comunale.

Per ulteriori informazioni, si prega di contattare l’ufficio stampa di Kesia Production al numero 329.4436588. a