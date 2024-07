IL MIO RICORDO DI GRAZIANO

Ho conosciuto bene Graziano negli anni 80-90 del secolo scorso quando lui si prenotava e partecipava alle grandi feste de L’Unità di San Salvo, contribuendo al lavoro, pulendo i tavoli e aiutando le compagne e i compagni a dare una mano dove era necessario.

Mi ricordo allora di un ragazzo generoso e felice di vivere la compagnia ed essere considerato una persona come gli altri e soprattutto a fine serata quando tutti si mangiava pasta e fagioli, arrosticini o frittura di pesce tutti insieme era molto contento e soddisfatto.

Ricordo qualche serata si tratteneva un po’ dopo la festa con altre persone per vigilare sulle varie strutture, se aveva bisogno di qualcosa da bere o di altro chiedeva sempre al responsabile di turno, non toccava niente senza permesso.

Quando terminavano le giornate di festa ci si divideva i prodotti rimasti pagando il valore del prodotto che si prendeva, anche Graziano prendeva delle cose senza pagare, era un piccolo contributo di tutti noi e lui era contento come una Pasqua di ricevere qualcosa e molto sereno.

Era veramente una persona buona; io aggiungo che anche quando ci si incontrava in piazza,ti si avvicinava silenziosamente e con un mezzo sorriso chiedeva

“ ti ccaccose?” si dimostrava sempre una persona umile, educata e rispettosa.

Ciao Graziano!!

Condoglianze a tutti i familiari