TE Connectivity Italia presenta il piano industriale 2025-2029

Il 10 luglio 2024, presso la sede di Vasto di Confindustria, la società TE Connectivity Italia S.r.l. ha presentato alle organizzazioni sindacali e alla R.S.U. il piano industriale 2025-2029. Dall’incontro è emersa la conferma della centralità del sito di San Salvo per i prodotti in silicone, con prospettive di crescita futura e conferma degli investimenti attuali e futuri per rendere il sito più performante e tecnologicamente avanzato.

La RSU/RLS, rappresentata da Iaciancio Nico, insieme alla segreteria FIM CISL, esprime soddisfazione per i futuri investimenti e per il ruolo centrale del sito di San Salvo nel prossimo quinquennio. Nonostante la trasformazione del reparto assemblaggio e dei prodotti termoplastici, il management ha garantito il riassorbimento di tutto il personale, ribadendo che il sito diventerà un “CENTRO TECNICO DI COMPETENZA PER IL SILICONE”.

Come organizzazione sindacale, siamo lieti di condividere questa notizia, soprattutto in un periodo storico così delicato, in cui aziende come TE Connectivity continuano a investire e a riporre fiducia nel nostro territorio.