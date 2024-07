BANDO PER LA LOCAZIONE DI DUE APPARTAMENTI DI EDILIZIA A CANONE CONCORDATO A VASTO MARINA

Entro il 9 agosto 2024 è possibile presentare la richiesta per la locazione a canone concordato, di:

- un appartamento in Viale Dalmazia n. 93al secondo piano classe energetica A superficie mq 50,58 canone mensile euro 315,70;

- un appartamento in Viale Dalmazia n. 93al quarto piano classe energetica A superficie mq 50,58 canone mensile euro 315,70.

Gli interessati dovranno entro il 9 agosto alle ore 13:00, compilare e firmare il modulo disponibile sul sito web dell’ATER www.aterlanciano.it oppure sul sito del Comune di Vasto https://www.comune.vasto.ch.it/it/news/bando-di-concorso-per-la-locazione-di-br-n-2-appartamenti-a-canone-concordato-via-dalmazia-n-93

Le richieste dovranno essere inviate, insieme alla fotocopia di un documento d’identità valido, all’ATER a mezzo raccomandata A.R. all’indirizzo ATER Lanciano, Viale della Rimembranza, n.6 66034 Lanciano o inviate via PEC amministrazione@pec.aterlanciano.it

Potranno partecipare al bando coloro che hanno un reddito convenzionale da un minimo di Euro 10 mila ad un massimo di 38.734,27 e sono residenti a Vasto da almeno 5 anni.

“Il canone concordato - sottolinea il sindaco Francesco Menna - consente ai cittadini di usufruire di agevolazioni e pagare un importo più basso per residenze di recente costruzione e dotate di ascensore, classificate in classe energetica A ed in conformità con la nuova normativa sismica. Azione che consente di promuovere una politica di sostegno alle famiglie”.

“Si tratta di un bando che consente - dichiara l’assessora alle Politiche per l’edilizia residenziale pubblica, Anna Bosco - di vivere in un edificio di nuova costruzione ad un canone di locazione più basso rispetto a quello che offre mediamente il mercato in questo momento. Misura a sostegno di coloro che riscontrano molte difficoltà nella ricerca di case in affitto”.