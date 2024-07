SULL' ACCORPAMENTO DEI REPARTI OSPEDALIERI, INTERVIENE SAN SALVO POPOLARE E LIBERALE

“Riteniamo doveroso tornare sulle innumerevoli criticità legate alla sanità che da tempo affliggono il nostro territorio. Oltre alla carenza di personale, di strutture e strumentazione efficienti, alle liste di attesa troppo lunghe e alla necessità di un’organizzazione più efficace delle risorse umane, temi cruciali da noi già segnalati, intendiamo evidenziare come la notizia recente sull’accorpamento dei reparti all’ospedale di Vasto rappresenti un grave danno per l’intero territorio.” È quanto dichiarano in una nota i consiglieri comunali di “San Salvo Popolare e Liberale” Nicola Di Ninni e Alfonso Di Toro.