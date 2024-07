Al lavoro per la riapertura della bretella di collegamento con Punta Aderci

Questa mattina su sollecitazione del sindaco Francesco Menna e del Vicesindaco Licia Fioravante è stato fatto un incontro con l’assessore regionale Tiziana Magnacca, e per ARAP il direttore Antonio Morgante e l’Ing, Nicola Bernabeo. Ci si è recati sulla bretella di collegamento tra Punta Penna e Punta Aderci che da diverso tempo è chiusa, a causa di uno smottamento.

“Si è valutato come intervenire per garantire la riapertura. A seguito del sopralluogo - hanno dichiarato il sindaco Francesco Menna e l’assessore Licia Fioravante - è stato concordato che l’Amministrazione comunale procederà a pulire la strada, mentre ARAP provvederà al più presto ad individuare una ditta per collocare delle barriere che creeranno una corsia praticabile in sicurezza per ciclisti e pedoni. Un primo importante passo per consentire a cittadini e vacanzieri di poter apprezzare anche questa bellissima zona della costa vastese”.