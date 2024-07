IL BATTAGLIERO ANTONIO OTTAVIANO NON SI FA PASSARE LA MOSCA SOTTO IL NASO

Avevamo conosciuto un Antonio Ottaviano intento a sollevare questioni, respingere approssimazioni ed invocare il rispetto di norme e regolamenti quando era il capo dell’Opposizione di Fresagrandinaria. Quindi fin da allora lo definivamo “battagliero”, nel senso di non essere prono e tacito alle imposizioni non concordate. Non sapevamo, tuttavia, che il suo giusto e legittimo modo di “dare battaglia” lo applicasse anche nella sua professione o meglio nel rapporto che, come professionista, tiene con il proprio Collegio tecnico e la relativa Cassa. Quest’ ultima ha infatti ha deliberato aumenti contributi, portando il minino annuo a circa 7.000 euro che non sono proprio bruscolini. Ma quel che è peggio è che tali aumenti sarebbero stati deliberati senza il minimo coinvolgimento dei colleghi geometri.

Motivo per cui, Ottaviano ha preso carta e penna o, per meglio dire, pc e pec ed ha scritto una lettera al Collegio provinciale dei geometri di Chieti ed al delegato alla Cassa (colui, unico, che “ha inteso rappresentare il pensiero di tutti gli iscritti…ma senza interpellarli”. Con tale lettera Ottaviano ha chiesto “corretta informazione” e, soprattutto, di organizzare incontri di zona per parlare un fatto che potrebbe dare il colpo di grazia ad una categoria “sul viale del tramonto”.

Che dire? In un momento storico in cui si ha timore di farsi sentire, almeno c’è ancora qualcuno che non la manda a dire