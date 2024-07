CIRCLE SAINTS FESTIVAL PER TRE GIORNI ILLUMINA UNA DELLE FACCIATE DEL CASTELLO

Il comune di Vasto dà il benvenuto a Circle Saints Festival, che per i prossimi tre giorni illuminerà una delle facciate del Castello Caldoresco in vista degli eventi del 3 e 4 agosto che avranno luogo a pochi chilometri dal nostro centro. Ad annunciarlo sono il sindaco Francesco Menna e gli assessori alla Cultura Nicola Della Gatta e alle Politiche Giovanili Paola Cianci.

“Un evento di due giorni all’insegna della musica elettronica di respiro internazionale in un clima vibrante e festoso, che accende le luci - dichiarano Menna, Della Gatta e Cianci - sul nostro territorio e per questo merita di essere valorizzato così come tutte le iniziative giovanili e culturali ideate e sostenute dai cittadini vastesi. Siamo felici di dare supporto a Circle Saints Festival che ci vede coinvolti per questo e per gli eventi a venire e vi invitiamo a scoprirlo seguendo il sito internet ufficiale dell’iniziativa www.circlesaints.com e i canali social".